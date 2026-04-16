SUA au simulat un atac nuclear rusesc în spațiu

Posibilitatea ca Rusia să își folosească presupusa sa capacitate nucleară anti-satelit a fost tema principală a celui mai recent joc de război de tip „tabletop” organizat de Comandamentul Spațial al Statelor Unite, relatează site-ul specializat în probleme militare Defense One.

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al Statelor Unite, le-a declarat marți participanților la evenimentul Space Symposium că dezvoltarea armei rusești a constituit subiectul primului joc de război „Apollo Insight”, care s-a încheiat luna trecută.

Exercițiul clasificat a implicat oficiali ai Comandamentului Spațial și peste 60 de companii, care au discutat scenariul „celui mai rău caz” și au analizat soluții din partea industriei „pentru a contribui la prevenirea unei astfel de situații”, potrivit unui comunicat recent.

„Am încheiat primul nostru [exercițiu] luna trecută, iar acesta a fost un eveniment concentrat pe arme de distrugere în masă plasate pe orbită – o evoluție pe care nu dorim să o vedem materializându-se, însă relatările despre planurile Rusiei de a lansa o astfel de armă ne-au obligat să ne pregătim”.

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, FOTO: Eric Dietrich, Ussf, Planet Pix vi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Controverse legate de capacitatea Rusiei de a lansa un atac nuclear în spațiu

În 2024, administrația președintelui Joe Biden a declarat că un satelit experimental rusesc, suspectat că ar avea legătură cu această armă, se afla pe orbită de doi ani. Moscova a negat aceste afirmații.

Numeroși experți în domeniul apărării au subliniat însă că utilizarea unei arme nucleare în spațiu de către Rusia ar constitui o încălcare a Tratatului privind spațiul cosmic, aflat în vigoare de mult timp.

Alți experți au atras atenția că, cel mai probabil, Rusia nu a pus un focos nuclear pe orbită, ci mai degrabă un dispozitiv cu propulsie nucleară pentru a orbi, bruia sau arde componentele electronice din interiorul sateliților. Subiectul rămâne controversat până în ziua de azi.

Cert este că noul joc de război al SUA a implicat un grup larg de companii din domeniul apărării, state aliate și mai multe organizații guvernamentale americane care ar fi cele mai afectate și care, în cele din urmă, ar putea fi însărcinate cu dezvoltarea și implementarea unei capacități de contracarare a armelor nucleare.

Jay Santee, director general în cadrul Aerospace Corp, a declarat în comunicatul Comandamentului Spațial că participanții „au plecat din cadrul exercițiului cu o înțelegere și o conștientizare mai bune a gravității amenințărilor potențiale și au fost dornici să își împărtășească ideile despre modul în care ar putea contribui la soluționarea problemei”.

Mai multe țări aliate au participat la jocul de război al SUA

La exercițiu au participat Australia, Canada, Noua Zeelandă și Marea Britanie, precum și organizații guvernamentale americane, inclusiv Departamentul Energiei și NASA.

Deși Stephen Whiting și Comandamentul Spațial al Statelor Unite nu au dezvăluit concluziile exercițiului, informații din surse descriu devastarea pe care o astfel de armă ar provoca-o sateliților aflați pe orbită.

„Într-un sens pur distructiv, o astfel de armă ar putea distruge un număr mare de sateliți. Acest lucru s-ar produce în două etape: prima ar afecta sateliții aflați în linia de vizibilitate a exploziei nucleare; a doua ar viza sateliții afectați de creșterea cantității de particule captive din centurile Van Allen”, se arată în cel mai recent raport Global Counterspace Capabilities.

„Unele dintre efecte nu s-ar resimți timp de zile, săptămâni sau chiar luni, deoarece nivelurile mai ridicate de radiații ar degrada treptat sateliții neprotejați și ar putea persista ani de zile după aceea, punând în pericol utilizarea spațiului de către toate țările”, mai afirmă raportul.

Încheierea jocului de război a precedat critici exprimate în Senatul SUA, potrivit cărora Strategia Națională de Apărare nu abordează în mod adecvat amenințările emergente din domeniul nuclear și spațial.