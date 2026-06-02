SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate

Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre NATO, într-o acțiune menită să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times.

Oficialii americani și-au exprimat disponibilitatea pentru desfășurări suplimentare, dincolo de cele șase țări existente care găzduiesc bombardiere cu capacitate nucleară, au declarat pentru publicația britanică trei persoane informate cu privire la discuții.

Discuțiile, care sunt extrem de confidențiale și s-ar putea să nu conducă la nicio modificare a acordurilor de partajare nucleară, au loc pe fondul îngrijorării generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de Donald Trump de a retrage trupele americane și sistemele de armament critice de pe continent.

Acest lucru ar permite, potențial, mai multor țări să găzduiască așa-numitele aeronave americane cu dublă capacitate (DCA), care sunt capabile să lanseze atacuri nucleare.

„Țările de pe flancul estic al NATO”, cele mai interesate

Două dintre sursele publicației au afirmat că deschiderea față de discutarea unei extinderi a prezenței „nucleare” are scopul de a demonstra angajamentul SUA de a oferi o umbrelă nucleară, chiar și în contextul în care aliații NATO au fost împinși să își asume o parte mai mare din povara apărării convenționale.

Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, sunt interesate de posibilitatea de a găzdui baze DCA, au spus sursele.

Discuțiile sunt în curs de desfășurare pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei au manifestat cel mai mare interes. Numele României nu este menționat în materialul Financial Times.