Ce spune Nicușor Dan de propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței

România se află în acest moment sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia, întrebat de inițiativa Franței.

Președintele Dan a precizat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un răspuns, pentru moment, la invitația Franței de a intra sub umbrela sa nucleară.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan

„În relația cu Franța, avem un parteneriat strategic care este pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a continuat șeful statului.

La aceeași întrebare adresată în conferința de presă, președintele polonez Karol Nawrocki a subliniat că „cooperarea cu NATO și SUA garantează securitatea din Europa Centrală și de Est” și a catalogat propunerea lui Macron drept una „nervoasă” din partea unui președinte care-și termină mandatul într-un an.

Propunerea lui Emmanuel Macron

Macron a propus luni o abordare de „descurajare avansată” care le va oferi aliaților europeni posibilitatea „să participe la exerciții franceze de descurajare” și va permite „desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor aeriene strategice în țările aliate”. El a menționat opt state europene care sunt gata să ia parte la acest proiect: Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat marți că România și alte state europene au fost invitate de Franța la discuții despre extinderea descurajării nucleare, dar a spus că proiectul este în faze incipiente și că decizia va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, potrivit Reuters.