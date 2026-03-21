SUA discută înlăturarea liderului cubanez Diaz-Canel. Havana: „Nu stăm cu brațele încrucișate”

Cuba a respins vineri orice sugestie că sistemul său politic sau mandatul președintelui sunt negociate în cadrul unor discuții cu Statele Unite, după apariția unor informații potrivit cărora Washingtonul a cerut înlăturarea de la putere a președintelui cubanez Miguel Díaz-Canel, notează Reuters.

„Pot confirma categoric că sistemul politic al Cubei nu este negociabil și, desigur, nici președintele sau funcția vreunui oficial cubanez nu fac obiectul unor negocieri cu Statele Unite”, a declarat viceministrul de externe Carlos Fernández de Cossío, într-o conferință de presă.

Cuba a anunțat în urmă cu o săptămână că a intrat în discuții cu guvernul SUA, în contextul în care un blocaj asupra livrărilor de petrol impus de președintele american Donald Trump împinge țara condusă de comuniști și mai adânc în criza economică. În același timp, Trump a declarat că poate face „orice vrea” în relația cu Cuba, un stat suveran.

Ulterior, vorbind cu un grup de activiști străini care aduceau ajutoare umanitare în Cuba, Miguel Díaz-Canel a spus că autoritățile se pregătesc pentru o posibilă „agresiune” din partea Statelor Unite.

„Nu stăm cu brațele încrucișate. În primul rând, recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei”, a declarat Díaz-Canel, care a adoptat în ultima perioadă un ton mai ferm.

El a spus marți, pe rețelele sociale, că „orice agresor extern se va lovi de o rezistență impenetrabilă”.

Publicația USA Today, citând două surse familiarizate cu planurile administrației Trump, a relatat, înainte de anunțul Cubei, că Washingtonul pregătea un acord economic cu Havana, care urma să relaxeze restricțiile comerciale, dar să includă și o „ieșire” pentru Díaz-Canel.

Ulterior, The New York Times, citând patru persoane apropiate discuțiilor, a scris că administrația Trump încearcă să îl împingă pe Díaz-Canel în afara puterii, deși acesta mai are doi ani de mandat ca președinte și încă cinci ani ca lider al Partidului Comunist.

Ambele relatări susțin că propunerea americană nu vizează familia foștilor președinți Fidel și Raúl Castro. Fidel Castro a murit în 2016, însă Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, rămâne o figură influentă, la opt ani după ce i-a predat funcția de președinte lui Díaz-Canel, în vârstă de 65 de ani.

Un astfel de acord seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, unde Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro pe 3 ianuarie. În loc să instaleze un guvern al opoziției, SUA au cooperat cu președinta interimară Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro, care a preluat puterea după ce acesta a fost capturat de forțele americane într-o operațiune desfășurată în zori.

Puterea în Cuba

Puterea în Cuba este distribuită între liderii de rang înalt ai Partidului Comunist, alți oficiali guvernamentali și forțele armate, spre deosebire de concentrarea puterii din perioada fraților Castro, de la începutul revoluției din 1959 până la preluarea mandatului de către Díaz-Canel, în 2018.

De Cossío, care a condus biroul din Ministerul de Externe responsabil de relația cu SUA, a refuzat să ofere detalii suplimentare despre discuțiile bilaterale, lăsând fără răspuns întrebările privind locul și momentul în care acestea au loc.

El a spus însă că există numeroase subiecte de interes comun, inclusiv schimburile comerciale dintre cele două țări, întrerupte de embargoul economic extins impus de Statele Unite Cubei.

Oficialul a menționat și revendicările economice vechi ale ambelor părți. Cuba cere despăgubiri din partea Statelor Unite pentru daunele provocate de embargo, în timp ce există 5.913 cereri din partea unor cetățeni americani ale căror proprietăți au fost naționalizate în Cuba după revoluția din 1959 care l-a adus la putere pe Fidel Castro.

„Acestea sunt chestiuni foarte complexe care pot fi discutate, dar necesită dialog”, a declarat de Cossío. „Presupun să ne așezăm la masă și sunt subiecte legitime.”