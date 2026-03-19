SUA iau în calcul să trimită mii de militari suplimentari în războiul din Iran. Faza următoare a conflictului implică două misiuni riscante

Securizarea strâmtorii Ormuz și recuperarea sau neutralizarea materialului nuclear iranian sunt două operațiuni analizate de administrația Trump, scrie Reuters.

Administrația președintelui Donald Trump ia în considerare detașarea a mii de soldați americani suplimentari pentru a consolida operațiunile din Orientul Mijlociu.

Informația apare în contextul în care armata americană se pregătește pentru posibile măsuri viitoare în războiul împotriva Iranului, au declarat un oficial american și trei persoane familiarizate cu această chestiune, citați de Reuters.

Aceste mobilizări suplimentare i-ar putea oferi lui Trump opțiuni suplimentare în timp ce analizează posibilitatea extinderii operațiunilor americane, războiul cu Iranul aflându-se deja în a treia săptămână.

Asigurarea traficului prin strâmtoarea Ormuz

Una dintre opțiuni este securizarea strâmtorii Ormuz, misiune care ar putea fi realizată de forțele aeriene și navale, dar ar putea însemna, de asemenea, desfășurarea de trupe americane pe coastele Iranului, au spus patru surse, inclusiv doi oficiali americani.

Administrația Trump a discutat, de asemenea, opțiuni de a trimite forțe terestre pe Insula Kharg din Iran, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au declarat cele trei persoane familiarizate cu problema și trei oficiali americani.

Unul dintre oficiali a spus că o astfel de operațiune ar fi foarte riscantă, în condițiile în care Iranul are capacitatea de a atinge insula cu rachete și drone.

Statele Unite au lansat atacuri împotriva țintelor militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a amenințat că va lovi și infrastructura petrolieră critică a acesteia. Cu toate acestea, având în vedere rolul său vital în economia Iranului, controlul insulei ar fi probabil considerat o opțiune mai bună decât distrugerea acesteia, spun experții militari.

Orice utilizare a trupelor terestre americane – chiar și pentru o misiune limitată – ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, având în vedere sprijinul redus din partea opiniei publice americane pentru campania din Iran.

Securizarea stocurilor de uraniu îmbogățit

Oficialii administrației Trump au discutat, de asemenea, posibilitatea desfășurării forțelor americane pentru a securiza stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu această chestiune.

Sursele nu considerau că o desfășurare a forțelor terestre oriunde în Iran era iminentă, dar au refuzat să discute detaliile planificării operaționale.

Experții spun că sarcina de a securiza stocurile de uraniu ale Iranului ar fi extrem de complexă și riscantă, chiar și pentru forțele speciale ale SUA.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Nu s-a luat nicio decizie de a trimite trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile la dispoziția sa.

50.000 de militari americani în Orientul Mijlociu

Discuțiile au loc în contextul în care armata SUA continuă să atace marina iraniană, stocurile de rachete și drone ale acesteia, precum și industria sa de apărare.

Statele Unite au efectuat peste 7.800 de atacuri aeriene de la declanșarea războiului, pe 28 februarie, și au avariat sau distrus până în prezent peste 120 de nave iraniene, potrivit unei fișe informative publicate miercuri de Comandamentul Central al SUA, care coordonează cele aproximativ 50.000 de trupe americane din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat că obiectivele sale depășesc limitele degradării capacităților militare ale Iranului și ar putea include asigurarea unui traseu sigur prin strâmtoare și împiedicarea Iranului să dezvolte o armă nucleară.

Forțele terestre ar putea contribui la extinderea opțiunilor sale pentru atingerea acestor obiective, dar operațiunile prezintă un risc semnificativ.

Forțele din Orientul Mijlociu, afectate de problemele portavionului USS Gerald R Ford

Chiar și fără un conflict direct în Iran, 13 soldați americani au fost uciși până acum în război și aproximativ 200 au fost răniți, deși marea majoritate a rănilor au fost minore, afirmă armata americană.

Sursele citate de Reuters au afirmat că discuțiile privind întăririle americane trec dincolo de sosirea iminentă în Orientul Mijlociu a unui Grup Amfibiu de Intervenție, însoțit de o Unitate Expediționară a Marinei care include peste 2.000 de pușcași marini.

Însă una dintre surse a remarcat că armata americană pierde un număr semnificativ de forțe odată cu decizia de a trimite portavionul USS Gerald R Ford în Grecia pentru întreținere, după un incendiu izbucnit la bordul navei.