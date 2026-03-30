SUA încalcă propria blocadă și permit unui petrolier al Rusiei să treacă spre Cuba. Ce înseamnă asta

Experții citați de New York Times spun că petrolul rusesc va atenua criza de energie cu care se confruntă Cuba, dar doar temporar.

Un petrolier al Moscovei care transportă aproximativ 730.000 de barili de țiței este pe punctul de a ajunge în Cuba, după ce administrația Trump a decis să nu-l intercepteze, încălcând astfel propria blocadă impusă insulei de câteva luni, relatează New York Times.

Anatoli Kolodkin, deținut de compania rusă de transport maritim Sovcomflot, care face obiectul sancțiunilor, se afla la mai puțin de 15 mile de apele teritoriale cubaneze duminică după-amiază și ar urma să ajungă la Matanzas până marți.

Garda de Coastă a SUA are două nave în regiune, dar nu a primit ordine de intervenție, potrivit unui oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului.

O posibilă confruntare directă

Decizia evită o posibilă confruntare directă cu Rusia chiar în largul coastei Floridei.

Din ianuarie, Washingtonul a impus o blocadă petrolieră insulei, amenințând țările care trimiteau combustibil către Cuba și, într-un caz, escortând fizic un petrolier.

Nu era clar dacă Casa Albă va permite trecerea viitoarelor transporturi rusești.

Casa Albă, oficialii ruși și oficialii cubanezi au refuzat să comenteze.

Întreruperi multe zile de curent

Blocada a avut deja efecte devastatoare.

Întreruperile zilnice de curent, criza acută de combustibil și creșterea vertiginoasă a prețurilor au paralizat insula, ajutorul umanitar rămânând blocat în depozite din cauza lipsei de motorină pentru camioane, fermele fiind paralizate, iar centralele electrice fiind închise din lipsă de combustibil.

ONU a acuzat Statele Unite că au provocat o criză umanitară.

În schimb, Casa Albă a amenințat public guvernul cubanez, în timp ce, în privat, a făcut presiuni pentru demiterea președintelui Miguel Díaz-Canel.

Amenințările lui Trump

Trump a declarat vineri, la o conferință privind investițiile, că va „avea onoarea de a cuceri Cuba” și a sugerat că insula s-ar putea confrunta cu forța militară după războiul cu Iranul.

„Am construit această armată grozavă”, a spus el. „Am spus: «Nu va trebui să o folosiți niciodată». Dar uneori trebuie să o folosim. Și, apropo, Cuba este următoarea”, a spus el.

Vice-ministrul de externe al Cubei, Carlos Fernández de Cossío, a declarat în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC că armata se pregătește pentru eventualitatea unei agresiuni.

„Am fi naivi dacă, având în vedere ceea ce se întâmplă în lume, nu am face acest lucru. Dar sperăm din tot sufletul ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus el.

Un respiro

Petrolul rusesc va atenua criza, dar doar temporar.

Jorge Piñón, un fost director din industria petrolieră care studiază sistemul energetic al Cubei la Universitatea din Texas, a declarat pentru New York Times că țițeiul poate fi rafinat în motorină, benzină, combustibil pentru avioane și păcură — stabilizând rețeaua electrică, reducând întreruperile de curent și sprijinind producția agricolă.

Însă rafinarea petrolului ar dura aproximativ trei săptămâni, iar distribuirea încă o săptămână, iar el a estimat că Cuba ar putea consuma întregul transport în mai puțin de o lună.