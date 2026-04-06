SUA, Iranul și mediatorii fac un ultim efort pentru un armistițiu de 45 de zile. Ce spune presa americană

Statele Unite, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui potențial armistițiu de 45 de zile care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, scrie site-ul american de știri Axios, citând patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre negocieri.

Mediatorii discută termenii unui acord în două faze, se spune în articol, ci precizarea că prima fază ar fi un potențial armistițiu de 45 de zile, în timpul căruia s-ar negocia încetarea definitivă a războiului.

A doua fază ar fi un acord privind încetarea războiului. Armistițiul ar putea fi prelungit dacă ar fi nevoie de timp suplimentar pentru negocieri, notează Reuters.

Sursele Axios au afirmat că șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt reduse.

Totuși, această ultimă încercare reprezintă singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a conflictului, care ar include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene și represalii împotriva instalațiilor energetice și de alimentare cu apă din statele din Golf.

Trump a declarat duminică pentru Axios că Statele Unite se află „în negocieri intense” cu Iranul și că se poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului limită stabilit de el, marți.

„Există șanse mari, dar dacă nu ajung la un acord, voi distruge totul acolo”, a spus președintele american.

Amenințări după amenințări de la Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică pentru Wall Street Journal că termenul limită pe care l-a acordat Iranului pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz sau pentru a se confrunta cu atacuri asupra infrastructurii critice este marți seara.

Trump a amenințat că va dezlănțui „iadul” asupra Teheranului dacă acesta nu va ajunge la un acord și nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până la termenul limită stabilit de el pentru marți.

SUA și Israelul au lovit Iranul cu rachete și atacuri aeriene timp de mai bine de cinci săptămâni pentru a distruge ceea ce au numit o amenințare iminentă reprezentată de programul de dezvoltare a armelor nucleare al țării, arsenalul de rachete balistice și sprijinul acordat milițiilor regionale aliate.

Teheranul a închis efectiv strâmtoarea Ormuz, o cale de transport pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale, și a atacat baze militare americane și alte ținte din jurul Golfului.

Explozii au zguduit Teheranul luni dimineață, iar un atac american-israelian asupra unei clădiri rezidențiale din sudul orașului a ucis cel puțin 13 persoane, a declarat un oficial pentru presa de stat iraniană. Reuters nu a putut verifica informația.

Într-o postare plină de injurii pe platforma sa Truth Social, Trump a amenințat duminică cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice și de transport a Iranului, care, potrivit criticilor, ar constitui o crimă de război.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris Donald Trump, duminică, într-un mesaj pe Truth Social, platforma sa de social media.

Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicații și informații din cancelaria președintelui Pezeshkian, a răspuns ultimatumului dat de Trump și a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă abia după ce Iranul va primi compensații financiare pentru pagubele provocate de război.