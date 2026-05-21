SUA, mesaj tranșant împotriva sistemului de taxare dorit de Iran în Ormuz / Noi critici la adresa aliaților din NATO

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, le-a declarat joi reporterilor că un acord diplomatic între SUA și Iran ar fi „nefezabil” dacă Teheranul implementează un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transporturile globale de energie.

„Nimeni în lume nu este în favoarea sistemului de taxare. Nu se poate întâmpla. Ar fi inacceptabil. Ar face un acord diplomatic nefezabil dacă ar continua să urmărească acest lucru. Așadar, este o amenințare pentru lume dacă ar încerca să facă asta și este complet ilegal”, a spus Rubio, citat de Reuters.

Bloomberg a scris joi că Iranul discută cu Oman despre modalitatea de creare a unei forme de sistem permanent de taxare în Strâmtoarea Ormuz, care i-ar formaliza controlul asupra traficului maritim prin această rută.

Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA) a Iranului, un organism nou, însărcinat cu verificarea și taxarea navelor, a devenit operațională în 18 mai, potrivit publicației Europa Liberă.

2 milioane de dolari per navă

Windward, o companie de intelligence maritim, declara într-un raport de miercuri că Iranul „transformă strâmtoarea dintr-un coridor de tranzit perturbat într-un regim de permise și taxe administrat de stat”.

Irak, Pakistan și India au semnat acorduri bilaterale cu Iranul care le scutește de sistemul de taxare, însă celelalte țări sunt vizate de plata unei taxe de tranzit, despre care presa internațională a scris că se ridică la aproximativ 2 milioane de dolari per navă, în yuani chinezești sau criptomonede.

Experții estimează că sistemul iranian de taxe ar putea genera până la 3 miliarde de dolari pe an, conform nivelurilor actuale. Suma s-ar putea mări la circa 8 miliarde de dolari în scenariul în care traficul maritim revine la nivelurile de dinaintea războiului, când strâmtoarea era tranzitată de 140 de nave în fiecare zi.

Marco Rubio, despre negocierile cu Iranul și aliații din NATO

Deși a criticat sistemul de taxare dorit de Iran, secretarul de stat al SUA a declarat că există unele progrese în discuțiile cu Teheranul pentru încheierea războiului.

„Există unele semne bune”, susține Rubio. „Nu vreau să fiu prea optimist (…). Așadar, să vedem ce se întâmplă în următoarele zile”, a adăugat oficialul american.

Totodată, el i-a criticat pe aliații din NATO pentru că nu sprijină Statele Unite în războiul împotriva Iranului.

Președintele Donald Trump „nu le cere să își trimită avioanele de vânătoare. Dar ei refuză să facă orice”, le-a spus repoterilor șeful diplomației americane, înainte de a participa la Ministeriala NATO din Suedia. „Am fost foarte supărați în legătură cu acest lucru”, a conchis Marco Rubio.