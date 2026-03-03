SUA nu au avut un plan de evacuare pentru americanii din Orientul Mijlociu înainte de lansarea atacurilor asupra Iranului. Explicația neașteptată a lui Trump

Pasageri pe Aeroportul Internațional Hazrat Shahjalal din Dhaka, pe 3 martie 2026, în contextul anulării zborurilor de către companiile aeriene pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. FOTO: Munir UZ ZAMAN / AFP / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat marți că nu a existat un plan de evacuare pentru cetățenii americani din Orientul Mijlociu înainte de atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, argumentând că operațiunea militară s-a desfășurat prea repede pentru a organiza astfel de eforturi în avans, informează CNN.

„Pentru că totul s-a întâmplat foarte repede”, le-a spus Trump reporterilor, în Biroul Oval de la Casa Albă, în cursul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, atunci când a fost întrebat despre miile de americani blocați în regiunea Orientului Mijlociu și despre motivul pentru care nu a existat un plan al autorităților americane pentru evacuarea cetățenilor lor.

Trump nu a abordat direct aspectele logistice ale serviciilor de asistență oferite americanilor din străinătate, spunând că ar putea să-l întrebe pe secretarul de stat Marco Rubio, „dar am crezut că vom avea o situație în care vom fi atacați”.

Iranienii „se pregăteau să atace Israelul. Se pregăteau să atace și alte țări”, a continuat liderul american.

Comentariile președintelui Trump vin pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la siguranța cetățenilor americani din Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor cu rachete și drone lansate de regimul de la Teheran asupra țărilor vecine ca ripostă la bombardamentele puternice lansate de SUA și Israel.

Departamentul de Stat i-a îndemnat luni pe americanii din Orientul Mijlociu să „plece imediat”, cu mijloace comerciale, din 14 țări. „Secretarul de stat Marco Rubio şi Departamentul de Stat îndeamnă cetăţenii americani să părăsească IMEDIAT ţările menţionate mai jos, folosind mijloacele de transport comerciale disponibile, din cauza riscurilor grave la adresa siguranţei”, a afirmat Mora Namdar, secretara adjunctă a Departamentului de Stat pentru afaceri consulare, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Avertismentul a fost emis după ce, în ultimele zile, Departamentul de Stat și-a actualizat recomandările de călătorie pentru mai multe țări din regiune, recomandând evitarea călătoriilor. Recomandarea emisă luni se aplică Bahrainului, Egiptului, Iranului, Irakului, Israelului (inclusiv Cisiordania și Fâșia Gaza), Iordaniei, Kuweitului, Libanului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Siriei, Emiratelor Arabe Unite și Yemenului.

Totuși, notează CNN, este puțin probabil ca majoritatea cetățenilor americani să poată pleca rapid, deoarece multe companii aeriene și-au suspendat zborurile în regiune. Guvernul SUA nu a început încă zborurile de evacuare pentru cetățenii americani.