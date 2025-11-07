SUA nu publică pentru a doua lună la rând datele privind ocuparea forței de muncă

Președintele SUA, Donald J. Trump, în Sala Cabinetului de la Casa Albă, din Washington, DC, SUA, pe 14 octombrie 2025. FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Departamentul Muncii al Statelor Unite nu va publica vineri raportul său lunar privind ocuparea forței de muncă – unul dintre cele mai atent urmărite indicatorii economici – pentru a doua lună consecutiv, o situație fără precedent cauzată de blocajul guvernamental care continuă, transmite agenția Reuters.

Blocajul guvernamental (așa-zisul „shutdown”) început pe 1 octombrie din cauza neînțelegerilor pe buget a devenit cel mai lung din istoria SUA și a dus la „pene” de date oficiale, îngreunând eforturile factorilor de decizie, ale investitorilor, economiștilor și ale cetățenilor de rând de a avea o imagine clară asupra stării economiei.

Deși instituțiile private au intervenit oferind surse alternative de date, economiștii avertizează că acestea au un domeniu de acoperire mult mai restrâns și nu pot înlocui statisticile oficiale publicate de guvern.

Raportul privind ocuparea forței de muncă din luna septembrie, care trebuia publicat pe 3 octombrie, ar putea apărea în câteva zile după redeschiderea guvernului, însă economiștii nu sunt siguri că Departamentul Muncii va putea realiza un raport complet pentru luna octombrie, întrucât pentru luna trecută nu s-au colectat date în acea perioadă.

Raportul pentru luna octombrie era programat să fie publicat vineri. Biroul pentru Statistică a Muncii, agenția de statistică a Departamentului Muncii, colectează lunar date de la companii și gospodării în săptămâna care include ziua de 12 a lunii. Raportul privind ocuparea forței de muncă este alcătuit din două anchete: una privind locurile de muncă din afara sectorului agricol („establishment survey”), din care se calculează numărul total de posturi non-agricole, și una privind gospodăriile („household survey”), din care se calculează rata șomajului.

Cum calculează SUA datele privind ocuparea forței de muncă

Pentru ancheta legată de posturile disponibile în economie, companiile completează de obicei un formular pe care îl trimit Biroului pentru Statistică. Datele pentru ancheta gospodăriilor sunt colectate dintr-un eșantion aleatoriu de locuințe de către operatori trimiși pe teren teren, de obicei de la Biroul de Recensământ.

„Nu cred că datele din ancheta privind gospodăriile vor fi publicate”, a declarat pentru Reuters Ron Hetrick, economist principal în domeniul muncii la compania Lightcast.

Dacă guvernul s-ar redeschide săptămâna viitoare, ar fi posibilă colectarea datelor pentru raportul privind ocuparea forței de muncă din luna noiembrie.

Hetrick, fost supervizor la BLS, care a lucrat ani la rând la raportul privind ocuparea forței de muncă, a explicat că ar fi complicat pentru operatorii de teren să obțină informații de la participanții la ancheta gospodăriilor despre situația lor profesională din perioada acoperită de ancheta din octombrie.

„Datele privind fluturașii de salariu sunt, de fapt, puțin diferite”, a spus el. „Companiile probabil își urmăresc în continuare situația salariilor [ceea ce] ar putea, teoretic, să producă partea raportului care ține de ancheta întreprinderilor, dar nu cred că este posibilă realizarea anchetei gospodăriilor”, a explicat el.

În pericol sunt și rapoartele privind inflația și șomajul

Aceeași opinie este împărtășită și de alți economiști. În pericol de a nu fi publicat se află și raportul privind prețurile de consum, care necesită colectarea fizică a datelor.

Luna trecută, Casa Albă a avertizat că raportul privind inflația din octombrie ar putea să nu fie publicat pentru prima dată în istorie, din cauza blocajului guvernamental.

„Orice raport lunar care implică o anchetă a gospodăriilor riscă să aibă o lipsă de date”, a spus Erica Groshen, fost comisar al Biroului pentru Statistică. „Este foarte posibil ca nici rata șomajului, calculată pe baza Anchetei Curente asupra Populației, să nu fie disponibilă”, a mai spus ea.