SUA nu va trimite oficiali la summitul climatic COP30. Casa Albă invocă părerea administrației Trump despre „cea mai mare escrocherie din lume”

SUA nu va trimite niciun oficial de nivel înalt la summitul climatic COP30 din Brazilia, a anunțat Casa Albă, atenuând unele îngrijorări ale liderilor mondiali care se temeau că Washingtonul ar putea trimite o echipă pentru a zădărnici discuțiile, relatează Reuters.

Brazilia va găzdui un summit al liderilor săptămâna viitoare, înainte de a începe negocierile ONU privind clima, timp de două săptămâni, în orașul amazonian Belem.

La începutul acestei luni, SUA amenințase că va folosi restricții de viză și alte sancțiuni pentru a riposta împotriva națiunilor care votează în favoarea unui plan prezentat de agenția maritimă a ONU, Organizația Maritimă Internațională (OMI), pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră care provin din transportul pe ocean și încălzesc planeta.

Tactica a făcut ca o majoritate de țări din cadrul OMI să voteze pentru a amâna cu un an luarea unei decizii cu privire la un preț global al carbonului pentru transportul maritim internațional.

Trump a spus că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie din lume”

Oficialul Casei Albe care a vorbit pentru Reuters a spus că președintele Donald Trump a exprimat deja clar opiniile administrației sale în ceea ce privește acțiunile climatice multilaterale, cu ocazia discursului susținut la Adunarea Generală a ONU. Atunci, liderul american a descris schimbările climatice drept „cea mai mare escrocherie din lume”, criticându-i pe liderii care au decis politici despre care el susține că „le-au costat țările averi”.

„Președintele ia contact direct cu lideri din întreaga lume pe probleme de energie, ceea ce puteți vedea din acordurile comerciale și acordurile de pace istorice, care se concentrează toate semnificativ pe parteneriate în energie”, a spus oficialul într-un e-mail pentru Reuters.

Administrația Trump a urmărit să încheie acorduri bilaterale în domeniul energiei în cadrul negocierilor comerciale, pentru a stimula exporturile americane de gaze naturale lichefiate, cu țări precum Coreea de Sud, dar și cu Uniunea Europeană.

Vineri, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat că există „loc pentru un comerț energetic excelent între China și Statele Unite”, având în vedere nevoia Chinei de gaze naturale, în contextul în care Washingtonul și Beijingul sunt în negocieri privind taxele vamale.

În prima zi a noului său mandat la Casa Albă, Trump a anunțat retragerea SUA din acordul climatic de la Paris, semnat în 2015, iar Departamentul de Stat a anunțat că analizează alte acorduri multilaterale de mediu la care este parte Washingtonul.

La începutul acestui an, SUA a făcut presiuni și asupra țărilor care negociau un tratat global pentru reducerea poluării cu plastic să nu susțină un acord care ar stabili plafoane pentru producția din sector.

Oficialul Casei Albe a vorbit despre o schimbare de priorități și a invocat și mesajul recent al lui Bill Gates, care a spus că schimbările climatice „nu înseamnă sfârșitul civilizației”, și că omenirea, mai degrabă decât să se concentreze pe temperatură ca principal indicator al progresului în eforturile privind clima, omenirea ar trebui să-și consolideze reziliența climatică prin întărirea sănătății și prosperității.