SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american

Un nou raport avertizează că SUA riscă să piardă supremaţia într-o nouă cursă spaţială în favoarea Chinei, o ţară aflată într-o creşterea rapidă şi constantă în sectorul spaţial, iar Beijingul ar putea să treacă în fruntea cursei spaţiale în următorii 5 până la 10 ani, transmite joi Live Science, preluată de Agerpres.

Avertismentul dur pentru Washington vine la mai puţin de două săptămâni după ce într-o audiere a Comisiei pentru Comerţ a Senatului american s-a discutat probabilitatea tot mai mare ca Beijingul să învingă Washingtonul într-o cursă pentru a readuce oamenii pe Lună. În timpul acestor discuţii, fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, le-a spus senatorilor că „este foarte puţin probabil ca Statele Unite să depăşească calendarul proiectat de China”, cu excepţia cazului în care recentele reduceri record la bugetul NASA sunt anulate.

„China stabilește ritmul”

Noul raport, intitulat „Redshift”, a fost publicat marţi (16 septembrie) de către Federaţia Spaţială Comercială – un grup de advocacy care susţine investiţiile în industria spaţială comercială din SUA. Acesta detaliază modul în care infrastructura spaţială a Chinei şi capacitatea de a explora Sistemul Solar au crescut rapid în ultimul deceniu şi nu dă semne de încetinire.

Documentul de 112 pagini conţine cele mai recente informaţii despre diversele resurse şi misiuni spaţiale ale Chinei, inclusiv noua staţie spaţială a ţării, megaconstelaţiile sale de sateliţi în creştere şi planurile sale de a vizita şi coloniza Luna.

„China nu se grăbeşte doar să recupereze terenul pierdut – ci şi stabileşte ritmul, dereglementează şi, uneori, redefineşte cum arată leadershipul pe şi deasupra Pământului”, au scris cercetătorii în raport. „Ascensiunea spaţială a Chinei – propulsată de o politică disciplinată, investiţii strategice şi progrese tehnologice radicale – a redesenat fundamental domeniul în care este disputată puterea globală.”

Una dintre cele mai îngrijorătoare probleme ridicate de noul raport pentru SUA este posibilitatea ca taikonauţii chinezi să ajungă pe Lună înaintea astronauţilor americani. Deşi misiunile Artemis ale NASA au fost amânate în mod repetat, parţial din cauza problemelor recente cu racheta Starship a SpaceX, care nu este sigură, China a continuat să atingă „etape majore” în planul său de a trimite astronauţi pe Lună până în 2030. Acestea includ cartografierea suprafeţei selenare în detaliu record, returnarea pe Pământ a unor mostre lunare istorice şi construirea propriilor rachete supradimensionate. În prezent, NASA îşi propune o nouă aselenizare cu echipaj uman până în 2027.

China intenţionează, de asemenea, să construiască o bază lunară complet operaţională, echipată cu un reactor nuclear autonom, încă din 2035. Acest lucru ar putea ajuta naţiunea să îşi revendice materiale miniere selenare valoroase şi să le ofere un avantaj în cursa pentru a trimite în cele din urmă oameni pe Marte, a relatat recent site-ul Space.com.

O altă zonă în care China este probabil să domine este orbita joasă a Pământului, datorită staţiei sale spaţiale Tiangong, recent finalizată, care va deveni singura staţie spaţială majoră de stat aflată în funcţiune odată ce Staţia Spaţială Internaţională (ISS) va fi dezafectată la sfârşitul acestui deceniu. În prezent, NASA nu are planuri de a înlocui direct ISS, deşi o serie de companii comerciale urmăresc planuri pentru propriile staţii.

China începe, de asemenea, să-şi construiască propriile megaconstelaţii de sateliţi pentru a rivaliza cu reţeaua Starlink a SpaceX, aflată în rapidă expansiune. De asemenea, intenţionează să construiască un sistem orbital pentru captarea de energie solară şi propria versiune a Telescopului Spaţial James Webb în viitorul apropiat.

Americanii mai au 5-10 ani la dispoziție

Pe teren, China are acum şase porturi spaţiale operaţionale diferite, ceea ce va permite ţării să crească rapid numărul de rachete pe care le poate lansa în următorii ani.

Dar poate cel mai alarmant punct pentru SUA este că ţara îndeplineşte toate aceste sarcini impresionante simultan. Cu alte cuvinte, „China îşi trăieşte era Apollo, ISS şi era spaţiului comercial simultan”, au scris autorii raportului.

Secretul succesului recent al Chinei constă în creşterea finanţării, în special pentru companiile comerciale, care au primit sprijin special din partea guvernului pentru a sprijini Administraţia Spaţială Naţională a Chinei (CNSA). De exemplu, ţara a investit 2,86 miliarde de dolari în proiectele sale spaţiale comerciale anul trecut – de peste 17 ori mai mult decât cele 164 de milioane de dolari cheltuite în 2016, conform raportului.

Un alt factor important a fost disponibilitatea Chinei de a colabora cu alte naţiuni pentru a-şi atinge obiectivele, inclusiv Rusia, India şi Japonia. Această abordare, supranumită iniţiativa „Drumul Spațial al Mătăsii”, a permis Chinei să deruleze până în prezent peste 80 de proiecte cu parteneri internaţionali, „erodând influenţa SUA”, au scris cercetătorii.

Coautorul raportului, Jonathan Roll, analist în politici spaţiale la Universitatea de Stat din Arizona, a fost deosebit de surprins de cât de repede au progresat capacităţile spaţiale ale Chinei de când a studiat pentru prima dată subiectul la începutul anilor 2020: „Credeam că am avut o lectură destul de bună despre asta când terminam studiile postuniversitare”, a declarat Roll pentru Ars Technica. „Însă faptul că aproape totul trebuia actualizat sau se schimbase trei ani mai târziu era destul de înfricoşător.”

„Statele Unite au încă un avans astăzi în multe domenii ale spaţiului”, a declarat Dave Cavossa, preşedintele Federaţiei Zborurilor Spaţiale Comerciale, pentru Ars Technica. „Dar chinezii avansează foarte repede şi sunt pe cale să ne depăşească în următorii cinci până la zece ani dacă nu facem ceva”, a adăugat el.