SUA reacționează după căderea dronei rusești la Galați. Mesaj pentru „aliatul nostru din NATO”

Ambasadorul SUA la NATO a oferit prima reacția a guvernului american după incidentul de vineri dimineață din România.

„Suntem alături de România, aliatul nostru din NATO, și condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus Whitaker.

We stand with our NATO Ally Romania and condemn this reckless incursion on its territory. Our thoughts are with the injured in Galati. We will defend every inch of NATO territory. — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) May 29, 2026

Declarația a venit după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe.

O reacție dură a avut și congresmanul republican Joe Wilson.

„Rusia a atacat România în mod beligerant și fără niciun motiv. Familiile care dorm în casele lor sunt ținta rachetelor și a dronelor iraniene ale criminalului de război Putin”, a scris Wilson pe X.

Russia, belligerently and unprovoked, has attacked Romania. Families sleeping in their homes are the target of war criminal Putin’s missiles and Iranian drones. This is not the first Russian attack on a NATO state. Deterrence is the only way to stop Russia’s perverse acts. Russia… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 29, 2026

„Acesta nu este primul atac al Rusiei asupra unui stat NATO. Descurajarea este singura modalitate de a opri acțiunile perverse ale Rusiei. Rusia înțelege doar limbajul forței. Imperiul sovietic eșuat a murit și nu trebuie să se mai întoarcă niciodată”, a spus acesta.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a transmis și el mai devreme că a vorbit cu președintele României, pe care „l-a asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România”.

„Tocmai am discutat cu președintele Nicușor Dan despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului”, a declarat vineri secretarul general al NATO Mark Rutte.

„Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor provenite de la drone”, a spus el.