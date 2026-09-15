SUA se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani

Randamentele pentru obligațiunile pe 10 ani emise de Trezoreria SUA au atins marți cel mai înalt nivel din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie care alimentează presiunile inflaționiste și temerile legate de o înăsprire a politicii monetare a Rezervei Federale (Fed).

Pe piețele asiatice, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, referința globală pentru piața obligațiunilor, a urcat până la 5,0266%, cel mai înalt nivel din 2007, în paralel cu o creștere a prețului petrolului și în ajunul unei ședințe de politică monetară la Fed, care ar putea majora dobânzile, transmite agenția Reuters.

Cotația barilului de țiței Brent a crescut marți cu 1,6%, până la 107,35 dolari, după ce rebelii houthi din Yemen au lansat un nou val de atacuri asupra Arabiei Saudite.

De asemenea, prețul motorinei la pompă a atins marți un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 6,27 dolari, potrivit Asociației Americane a Automobilului (AAA).

Noile presiuni inflaționiste generate de scumpirea energiei vin după publicarea unor date care arată o situație mai bună decât se preconiza pe piața muncii și o creștere a prețurilor de consum în luna august, ceea ce îi face încrezători pe analiști că Rezerva Federală (Fed) va majora dobânzile miercuri.

De asemenea, economiștii intervievați de Reuters se așteaptă la cel puțin încă o majorare până la sfârșitul lunii martie a anului viitor, renunțând la punctul de vedere anterior, care miza pe menținerea dobânzilor, în urma datelor oficiale publicate vineri care arată spre o inflație persistentă.

Datoria publică a SUA a depășit recent un nou prag istoric

Unii investitori sunt îngrijorați și de datoria publică în creștere a SUA, care a luna trecută pentru prima dată pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate pe 19 august de Departamentul Trezoreriei de la Washington.

A fost o creștere mai rapidă decât se anticipase a datoriei guvernamentale, în condițiile în care Biroul pentru Buget al Congresului (CBO) estimase anterior că datoria federală va ajunge la aproximativ 39.400 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

Datoria SUA s-a dublat de la criza financiară din 2008 și reprezintă acum aproape 125% din produsul intern brut (PIB).

„Este bine cunoscut faptul că deficitul federal evoluează într-un ritm nesustenabil”, a subliniat Jessica Riedl, specialistă în buget la Brookings Institution.

Riedl a declarat că, dacă în trecut deficite cuprinse între 3% și 4% din PIB erau suficiente pentru a îngrijora piețele financiare, aceste niveluri se apropie acum de 6% până la 7% din PIB. „Acest lucru a făcut piețele mai nervoase”, a subliniat ea.

Președintele Donald Trump a promis în timpul celor două mandate ale sale că va reduce cheltuielile guvernamentale și deficitul anual. Scott Bessent a indicat că obiectivul său este acela de a reduce deficitul SUA la 3% din PIB.

Cu toate acestea, deficitul s-a mărit în ultimele luni, în special datorită rambursărilor de taxe vamale către întreprinderi, după decizia din februarie a Curții Supreme de la Washington că o mare parte din ele sunt ilegale. Reducerile de impozite și cheltuielile militare, în special cele legate de conflictul cu Iranul, au înghițit, de asemenea, multe miliarde de dolari.