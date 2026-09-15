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Dolar puzzle, Foto: Ulazdimir Ishkula / Alamy / Profimedia Images
Actualitate

SUA se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani

Sebastian Jucan
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Randamentele pentru obligațiunile pe 10 ani emise de Trezoreria SUA au atins marți cel mai înalt nivel din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie care alimentează presiunile inflaționiste și temerile legate de o înăsprire a politicii monetare a Rezervei Federale (Fed).

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