SUA și-a retras toate bombardierele de la baza RAF Fairford

SUA și-au retras toate bombardierele de la baza RAF Fairford, baza militară britanică aflată în centrul unui incident anchetat de poliția antiteroristă, scrie BBC.

O declarație a unui oficial al departamentului american a confirmat duminică faptul că a retras toate bombardierele de la bază înapoi în America.

SUA nu au oferit un motiv pentru retragere, dar aceasta vine în urma unui incident major pe 27 septembrie, când poliția a fost alertată cu privire la trei „vehicule suspecte” în apropierea bazei aeriene din Gloucestershire.

Cinci bărbați au fost inițial arestați sub suspiciunea de infracțiuni teroriste în apropierea bazei și ulterior eliberați pe cauțiune. Un al șaselea bărbat, cetățean britanico-iranian, a fost, de asemenea, arestat ulterior și eliberat pe cauțiune.

BBC a aflat, de asemenea, că a fost o decizie militară și nu politică – luată la nivel operațional – și comunicată de armata americană omologilor săi britanici.

Ministerul Apărării din Marea Britanie nu a comentat.

La câteva zile după incident, prim-ministrul Andy Burnham a declarat că există „indicii puternice” că Iranul a jucat un rol în incident, dar nu a oferit detalii suplimentare. Teheranul a negat vehement orice implicare.

Cinci bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani au fost arestaţi în satul Whelford, din Gloucestershire, în apropierea bazei RAF, în primele ore ale zilei de duminică, după ce poliţia a fost alertată cu privire la prezenţa unor autoutilitare suspecte în zonă.

Cei cinci au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani şi au fost arestaţi duminică sub suspiciunea de terorism şi infracţiuni legate de explozibili în apropierea bazei RAF Fairford din vestul Angliei. Aceştia au fost eliberaţi a doua zi pe cauţiune.

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Anunţând cea mai recentă arestare, Vicki Evans, coordonatoarea naţională principală a poliţiei antiteroriste, a declarat: „Aşa cum am precizat, analizăm toate ipotezele posibile – inclusiv o eventuală implicare a unor state străine”.

Poliţia antiteroristă a mai anunțat că au fost efectuate percheziţii la două proprietăţi din Westminster, Londra, potrivit News.ro.

„Ancheta privind circumstanţele evenimentelor din Gloucestershire este extrem de complexă, iar echipele noastre de specialişti urmăresc mai multe piste de investigaţie”, a transmis Evans.

Incidentul de la baza Fairford, folosită de trupele SUA pentru operaţiuni legate de Iran, a declanşat o reacţie masivă a poliţiei, a stârnit îngrijorare în rândul aliaţilor occidentali şi rămâne în mare parte neelucidat.