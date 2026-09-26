SUA şi China au convenit reducerea reciprocă a taxelor vamale cu zeci de miliarde de dolari / Ce au stabilit în privința AI

China şi Statele Unite au convenit asupra unui acord de reducere reciprocă a tarifelor vamale, în valoare de 30 de miliarde de dolari, şi asupra lansării unui dialog privind inteligenţa artificială (AI), în cadrul unui consens în opt puncte stabilit în timpul vizitei preşedintelui chinez Xi Jinping la Washington.

Cele două ţări au decis, de asemenea, să creeze un consiliu comercial şi să prelungească rezultatele negocierilor anterioare de la Kuala Lumpur, a anunţat sâmbătă Ministerul chinez de Externe, conform CNBC, citat de News.ro.

Acordul vine după ce primele două economii ale lumii au decis să prelungească cu două luni armistiţiul comercial care urma să expire la 10 noiembrie.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, declarase miercuri că această prelungire oferă timp suplimentar pentru negocierea unui posibil acord comercial mai amplu.

Summitul de trei zile dintre Xi Jinping şi preşedintele Donald Trump s-a încheiat vineri şi a fost dominat mai degrabă de diplomaţia directă dintre cei doi lideri decât de anunţarea unor acorduri publice majore. Xi s-a întors între timp la Beijing, potrivit agenţiei chineze Xinhua.

Dialog privind AI şi canal de comunicare pentru incidente

În domeniul inteligenţei artificiale, Washingtonul şi Beijingul au convenit să înceapă un dialog privind riscurile şi beneficiile tehnologiei. Următoarea rundă de discuţii este programată pentru noiembrie, iar cele două ţări vor crea şi un canal de comunicare pentru incidente legate de AI, potrivit MAE chinez.

Dincolo de relaţiile economice, cele două părţi au convenit să se sprijine reciproc în organizarea reuniunii liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) şi a summitului G20. Trump şi Xi intenţionează să participe la reuniunile găzduite de cealaltă ţară.

În politica externă, cei doi lideri au convenit că Iranul trebuie să îşi respecte angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare şi că nicio ţară sau entitate nu ar trebui să impună taxe de tranzit pe căile navigabile internaţionale, potrivit ministerului chinez. Ambasada SUA la Beijing nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii pe acest subiect, precizează CNBC.