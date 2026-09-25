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Actualitate

Trump-Xi Jinping: un summit cu fast, dar puțină substanță. Ce a dezvăluit întâlnirea despre echilibrul de putere dintre cei doi + o poză care a stârnit rumoare

Adrian Cochino
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Primirea organizată de Donald Trump în onoarea lui Xi Jinping a fost plină de fast, dar săracă în anunțuri concrete, evenimentele fiind umbrite de problemele președintelui american: de la războiul din Iran și căderea de popularitate înainte de alegeri la războiul cu presa și proiectele sale personale de reconstruire a Casei Albe.

  • La summitul cu liderul chinez, Trump a încălcat șase decenii de protocol, iar o poză de pe covorul roșu, chiar înaintea debarcării lui Xi, s-a viralizat pe rețelele sociale.
  • Analizele făcută după întâlnirea celor doi nu sunt pozitive pentru Trump. Iar criticile au venit inclusiv de la republicani.
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