Trump-Xi Jinping: un summit cu fast, dar puțină substanță. Ce a dezvăluit întâlnirea despre echilibrul de putere dintre cei doi + o poză care a stârnit rumoare

Primirea organizată de Donald Trump în onoarea lui Xi Jinping a fost plină de fast, dar săracă în anunțuri concrete, evenimentele fiind umbrite de problemele președintelui american: de la războiul din Iran și căderea de popularitate înainte de alegeri la războiul cu presa și proiectele sale personale de reconstruire a Casei Albe.

Sosirea lui Xi Jinping la Washington a ilustrat diferențele de abordare diplomatică dintre cei doi lideri, dar și dinamica relațiilor bilaterale a celor două super-puteri mondiale.

Donald Trump i-a adresat aprecieri oaspetelui său de la început, spunând că arată „puternic, plin de viață și în formă”, o posibilă aluzie la zvonurile potrivit cărora lui Xi i s-ar fi făcut rău în timpul unei vizite în India.

Complimentul a fost doar începutul unei zile remarcabile, în care Trump l-a sărbătorit pe liderul țării care a devenit principalul rival geopolitic al Americii.

Trump l-a copleșit pe Xi Jinping cu laude și i-a organizat o primire cu fast în cadrul vizitei de stat extraordinare a liderului chinez la Washington, dar în cele din urmă, pompa a prevalat asupra substanței, au observat Financial Times și Bloomberg, care au analizat acest summit mult-așteptat și par să fi tras concluzii identice.

O imagine comentată pe rețelele sociale

Cu o seară înainte, Trump încălcase șase decenii de protocol, deplasându-se la Baza Comună Andrews pentru a-l întâmpina pe Xi la sosire. Gestul a fost cu atât mai frapant cu cât Xi nu l-a întâmpinat pe Trump la aeroportul din Beijing în luna mai.

În timp ce Trump și Xi ascultau imnul SUA la Andrews, bombardiere B-1B zburau au survolat baza, o primire care a amintit de summitul cu Vladimir Putin din Alaska, anul trecut.

Militari americani, netezind covorul roșu pentru Xi Jinping. FOTO: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Chiar înainte ca Xi să aterizeze, miercuri, militarii americani s-au așezat în genunchi pentru a netezi cutele de pe covorul roșu care se întindea până la treptele pe care liderul chinez urma să coboare din Boeingul 747 al companiei Air China.

Imaginea a stârnit rumoare pe rețelele sociale.

Turul Casei Albe

Declarațiile introductive ale liderilor au adus puține surprize. Trump a susținut că cele două țări au făcut „pași uriași” în chestiuni precum comerțul, chiar dacă oficialii americani și chinezi nu au făcut decât să amâne o posibilă criză prin prelungirea cu două luni, până în ianuarie, a armistițiului din războiul comercial.

Declarând că China și SUA trebuie să „coexiste în pace”, Xi a afirmat că superputerile ar trebui să „nu intre în conflict”.

Ulterior, președintele SUA i-a prezentat Casa Albă oaspetelui său, inclusiv un tur al elicopterului său „Marine One” și al heliportului. De asemenea, el a arătat noua sa sală de bal, care nu a fost finalizată la timp pentru a găzdui cina.

Seara, Trump l-a găzduit pe Xi la un banchet la care au participat numeroși lideri ai mediului de afaceri american, printre care Tim Cook de la Apple și Jensen Huang de la Nvidia, dar la care nu au fost prezenți directori din China.

La cină, Trump i-a oferit lui Xi o statuetă reprezentând un vultur pleșuv. În toastul său, el a lăudat din nou sala de bal, spunând că aceasta va putea găzdui 1.000 de persoane odată ce va fi finalizată.

O noutate a fost anunțul lui Xi că China va trimite în curând doi panda uriași – numiți Ping Ping și Fu Shuang – la Grădina Zoologică din Atlanta, un exemplu al diplomației chineze, care a suferit o scurtă perioadă de declin în timpul administrației Biden, când relațiile dintre SUA și China au atins cel mai scăzut nivel din ultimele patru decenii.

Presiunile lui Xi pe tema Taiwanului

În cadrul unei discuții bilaterale care a avut loc după-amiază, Xi a îndemnat SUA să se opună „independenței Taiwanului”, potrivit unui comunicat al agenției oficiale de știri chineze – abordând una dintre cele mai spinoase probleme dintre cele două țări.

Mai exact, Xi i-a spus lui Trump că speră ca SUA să adopte „poziția corectă”.

Era deja așteptat ca Xi să-l preseze pe Trump în această săptămână să oprească vânzările de arme către Taiwan. În urma vizitei sale în China din luna mai, Trump a declarat că a suspendat livrarea unui pachet de arme destinat Taiwanului în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari și a spus că acesta este o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.

Această mișcare i-a îngrijorat pe unii aliați ai SUA din Asia și chiar pe unii dintre colegii republicani ai lui Trump, care se tem că acesta ar putea fi tentat să slăbească sprijinul Washingtonului pentru Taipei în schimbul unor avantaje economice.

China revendică Taiwanul, guvernat democratic, ca teritoriu propriu și nu a exclus recurgerea la forță pentru a prelua controlul asupra insulei.

Taiwanul a condamnat declarațiile.

Declarațiile lui Xi reprezintă „abordarea constantă a Chinei de a denatura faptele și de a-și exprima unilateral poziția și pretențiile”, a afirmat Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan într-un comunicat.

„Suveranitatea Taiwanului aparține întregului popor taiwanez. Partidul Comunist Chinez nu are dreptul să reprezinte poporul taiwanez, iar viitorul Taiwanului poate fi determinat numai de poporul taiwanez prin mijloace democratice”, a adăugat acesta.

Cum arată echilibrul de putere Trump-Xi

Summitul dintre cei doi lideri a avut loc la scurt timp după ce Trump și-a apărat cu fermitate războiul din Iran, într-un discurs ținut la ONU la începutul acestei săptămâni, sugerând că ar putea „anihila” Iranul.

Nu s-au observat prea multe semne că Beijingul ar fi dispus să exercite presiuni asupra Iranului pentru ca acesta să cedeze în fața cererilor SUA. În cadrul întâlnirii de joi, Xi și-a exprimat sprijinul pentru ca SUA și Iranul să revină la un armistițiu și, în cele din urmă, să negocieze un acord de pace, a relatat Xinhua.

Trump a adoptat totuși un ton surprinzător de diferit față de Xi, potrivit Reuters, un lucru care reflectă un echilibru de putere ce s-a înclinat în favoarea liderului chinez după un război comercial care s-a încheiat cu o cedare a SUA în privința taxelor vamale.

În declarațiile făcute joi, după sosirea lui Xi, Trump a subliniat „prietenia cu adevărat minunată” pe care o are cu Xi, în loc să se concentreze pe diferențele de politică.

Într-o manieră ceva mai directă, Xi a afirmat că interesele celor două țări sunt profund interconectate și că competiția dintre ele ar trebui să fie una „sănătoasă”. Companiile americane sunt binevenite în China, a spus el, adăugând că speră ca „companiile chineze să fie tratate în mod echitabil aici, în Statele Unite”.

Xi a mai spus că cele două armate ar trebui să mențină un dialog regulat pentru a îmbunătăți prevenirea crizelor.

Atitudinea aparent neconflictuală a lui Trump a contrastat cu abordarea sa anterioară, agresivă și axată pe taxele vamale, care a fost însă temperată de controlul exercitat de Beijing asupra mineralelor rare – un factor-cheie pentru industria tehnologică și cea auto.

„Trump consideră că este un lider care ne duce înapoi într-o lume în care dreptul aparține celor mai puternici”, a declarat Brett Bruen, fost consilier de politică externă în administrația Obama și conduce în prezent firma de consultanță strategică Global Situation Room.

„Dar este de remarcat faptul că devine foarte ezitant când vine vorba de Xi Jinping și de puterea chineză în ascensiune”, a spus acesta, potrivit Reuters.

„Adevăratul rezultat al acestui summit”

Edgard Kagan, fost înalt funcționar al Casei Albe responsabil de Asia de Est, a afirmat că retorica contrastantă Trump-Xi evidențiază strategiile diferite ale celor doi lideri, scrie Reuters.

„Președintele prezintă situația în mare măsură ca fiind legată de relația sa personală cu Xi”, a spus Kagan, care lucrează în prezent la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Ce mi s-a părut interesant a fost faptul că Xi se arată mult mai prudent și sugerează că este vorba mai puțin de relația personală și mai mult de relația dintre cele două țări”, a spus el.

Sarah Beran, o fostă diplomată de rang înalt din SUA care a coordonat întâlnirile dintre președinții americani și Xi, a afirmat că summitul s-a remarcat mai mult prin aspectul vizual decât prin conținut.

„Pentru Beijing, adevăratul rezultat al acestui summit nu va apărea într-o fișă informativă, ci în fotografiile care ilustrează fastul și solemnitatea fără precedent”, a spus ea, citată de Financial Times.

„Există un adevărat dezechilibru între lipsa progreselor concrete în chestiunile care preocupă SUA și fastul și solemnitatea . Existența unor canale de comunicare funcționale între lideri este un lucru bun, dar această nepotrivire a summitului reprezintă o oportunitate pierdută pentru Washington”, a spus ea.

Problemele lui Trump

Pompa din jurul summitului a mascat, de asemenea, unele dintre propriile probleme ale lui Trump, inclusiv războiul său cu Iranul, criza internă a costului vieții și popularitatea în cădere liberă, care expune Partidul Republican la o potențială înfrângere în alegerile de la jumătatea mandatului.

Pentru un președinte căruia îi place să se adreseze publicului televizat, vizita a fost umbrită de faptul că posturile de televiziune nu au transmis mare parte din eveniment, din cauza unei interdicții impuse unor instituții media de a intra la Casa Albă, interdicție pe care un judecător a ridicat-o cu doar câteva ore mai devreme.

Trump a reacționat vehement pe Truth Social, afirmând că acestea „au refuzat să transmită unul dintre cele mai mari și mai frumoase evenimente care au avut loc în ultimii mulți ani”.

În schimb, pe Capitol Hill, chiar și unii republicani care îl susțin de obicei pe Trump s-au arătat neliniștiți de apropierea și angajamentul față de liderul Chinei, care au depășit cu mult ceea ce criticii Partidului Republican au numit „diplomația zombie” sub administrația Biden.

„Președintele Xi este unul dintre cei mai buni mincinoși pe care i-am văzut vreodată. A învățat să mintă înainte să învețe să vorbească”, a declarat reporterilor senatorul republican John Kennedy. „Dacă întorci și celălalt obraz, te vor înjunghia în gât”, a avertizat el.