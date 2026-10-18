SUA suspectează că un criminal în serie e în libertate, după mai multe decese tulburătoare. Ce se știe până acum

Autoritățile din statul american Michigan investighează pista existenței unui criminal în serie după ce cinci bărbați au decedat ca urmare a unor răni grave provocate prin acte de violență brutală în preajma unei poteci populare pentru plimbări de pe malul râului Lansing, relatează USA Today.

Decesele au avut loc de-a lungul unui tronson de aproximativ 1,6 kilometri al Potecii Lansing, în decurs de aproape un an. Victimele, persoane fără adăpost cu vârste cuprinse între 22 și 70 de ani, au suferit leziuni care au inclus traumatisme grave la nivelul capului și feței, precum și plăgi provocate prin înjunghiere.

Anchetatorii cred că unele dintre atacuri ar fi avut loc în timp ce bărbații dormeau pe timpul nopții.

Poliția a arestat un bărbat pe nume Edward Joseph Smith, în vârstă de 23 de ani, în legătură cu moartea uneia dintre victime, Daniel Lusk. Acesta a murit după în urma unor plăgi prin înjungiere. Autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă Smith are vreo legătură cu celelalte patru decese.

„Avem un criminal în serie în Lansing?”, a întrebat Robert Backus, șeful poliției locale, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o mai devreme în cursul acestei luni. „Analizăm ipoteza sau posibilitatea ca aceste cazuri să aibă legătură între ele”, a precizat el.

Decesele au atras atenția la nivel național în SUA și au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care poliția a gestionat informarea publicului, inclusiv în ceea ce privește cu motivele pentru care autoritățile nu au făcut publice imediat informații despre unele dintre cazuri.

Cinci victime în decurs de un an

Primul caz cunoscut a avut loc pe 14 octombrie 2025, când Gino Chouinard, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit inconștient, cu răni grave la nivelul capului și feței. Acesta, un fost veteran al războiului din Irak, a murit 13 zile mai târziu.

Unchiul lui Chouinard a declarat pentru CNN că nepotului său i se refuzase accesul într-un adăpost pentru persoanele fără adăpost în seara precedentă deoarece ajunsese cu câteva minute după încheierea intervalului de primire a persoanelor. Chouinard i-ar fi spus apoi iubitei sale că intenționa să doarmă undeva de-a lungul potecii de pe malul râului.

„Gino a fost campion la nivel de stat la wrestling în liceu, un sportiv de elită, iar eu i-am verificat încheieturile mâinilor și genunchii. Nu avea nicio rană de apărare, nu existau semne de luptă, nu a opus deloc rezistență”, a declarat Robert Chouinard, adăugând că nepotul său suferise o fractură craniană gravă și avea șase coaste rupte.

„Așadar, se pare că dormea și a fost lovit în ceafă”, a mai declarat acesta.

Poliția din Lansing, capitala statului Michigan, a intrat în alertă abia în vara acestui an, după alte decese în preajma aceleiași poteci. Bilanțul total a ajuns la cinci. Denis Dunnebacke, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit inconștient pe 9 iulie cu leziuni la nivelul feței, și a murit câteva zile mai târziu.

Pe 14 octombrie, medicul legist a clasificat cauza morții sale drept neclară, iar poliția a declarat că ancheta este în continuare în desfășurare.

Robert Smith, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit pe 13 iulie, cu o rană la cap care sângera, și a murit ulterior la spital. Moartea sa a fost clasificată drept omor.

Daniel Lusk, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit mort în urma unor lovituri de cuțit, sub un pod, pe 20 august. Louis Woodruff, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit zece zile mai târziu cu leziuni grave la nivelul feței. Acesta a murit pe 1 septembrie, iar poliția a declarat că investighează moartea sa ca pe un caz de omor.

Poteca Lansing, FOTO: Jacqueline GaNun / AP / Profimedia

Cine a fost arestat?

Joseph Smith a fost pus sub acuzare pentru omor, în cazul morții lui Lusk.

Potrivit The Independent, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arătau un bărbat care părăsea locul faptei și care, ulterior, își spăla brațul la o fântână publică din centrul orașului.

Sursa citată afirmă că poliția a găsit sânge pe fântână, precum și un hanorac care corespundea îmbrăcămintei suspectului, în cortul lui Smith.

Bărbatul se află în continuare în arest, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune, și a fost trimis pentru o evaluare a discernământului în vederea inculpării sale.

Backus, șeful poliției locale, a subliniat că anchetatorii examinează fiecare caz în mod individual și că nu au stabilit public nicio legătură între Smith și celelalte decese.

Sunt persoanele fără adăpost vizate în mod intenționat de un criminal în serie?

Poliția a declarat că victimele aveau mai multe caracteristici comune. Toate cele cinci victime erau bărbați albi fără adăpost, iar anchetatorii suspectează că atacurile au avut loc pe timpul nopții, când aceștia erau întinși pe jos sau dormeau.

Patru dintre cazuri au implicat răni grave la nivelul capului sau feței, în timp ce Lusk a murit din cauza unor răni provocate prin înjunghiere.

Poliția afirmă că numărul redus de imagini surprinse de camerele de supraveghere, lipsa martorilor și întârzierile în obținerea rezultatelor medico-legale au complicat ancheta.

Backus a declarat că poliția nu a făcut publice imediat unele dintre cazuri deoarece anchetatorii nu au putut stabili cum au fost răniți cei decedați. Acesta a mai afirmat că anchetatorii nu au putut confirma inițial dacă moartea lui Dunnebacke survenise în circumstanțe suspecte.

„Fie este un criminal în serie, fie un imitator”

Robert Chouinard, unchiul primei victime, a declarat că este îngrijorat pentru siguranța comunității în care a crescut și se întreabă dacă informațiile despre decese nu au fost făcute publice pentru a evita stârnirea panicii.

„După părerea mea, este vorba de un criminal în serie în libertate”, a declarat acesta pentru CNN. „Fie este un criminal în serie, fie un imitator”, consideră el.

Scott Bean, purtătorul de cuvânt al administrației orașului, a insistat într-o declarație pentru CNN că „nu se ascunde nimic sub preș”.

Autoritățile din Lansing au intensificat patrulele de poliție de-a lungul potecii, au instalat camere mobile de supraveghere și analizează posibile amplasamente pentru instalarea unor camere permanente.

Poliția a spus că ancheta este în continuare în desfășurare și că nu a fost stabilită o legătură între cele 5 decese.