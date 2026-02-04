SUA, UE și Japonia anunță un parteneriat strategic privind aprovizionarea cu minerale critice

Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri că realizează un parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice, esențiale în sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Este vorba pentru țările implicate de „ameliorarea de manieră semnificativă a securității lor economice și naționale, întărind împreună rezistența canalelor lor de aprovizionare cu minerale critice”, potrivit unui comunicat dat publicității la finalul unei reuniuni ministeriale pe această temă de la Washington.

„Prin dezvoltarea acestui plan de acțiune ne dorim să punem bazele unui acord multilateral constrângător privind mineralele critice cu țările apropiate ideologic”, a afirmat reprezentantul Casei Albe pentru comerț, Jamieson Greer, într-o declarație trimisă presei.

Washingtonul a anunțat apoi și un plan similar de acțiune cu Mexicul, care prevede relativ același instrumente precum cel cel semnat cu Bruxelles și Tokyo.

Protocolul de acord între SUA, UE și Japonia vizează „identificarea zonelor de cooperare pentru a stimula cererea și a diversifica aprovizionarea” pentru semnatari, a precizat comunicatul.

În esență este vorba despre a fi mai puțin dependenți de China, care controlează în mare parte lanțul de aprovizionare cu minerale critice, esențiale în numeroase sectoare strategice, notează AFP.

Beijingul a utilizat această poziție ca o pârghie de negociere sau coerciție față de partenerii săi economici.

Printre căile explorate de protocolul de acord se află susținerea unor noi proiecte miniere, de rafinare, producție și reciclare, în special introducând prețuri minime sau subvenții.

Acesta prevede, de asemenea, accelerarea cercetării și dezvoltării în aceste domenii și „întărirea schimburilor de informații privind stocurile disponibile” de o parte și de alta.