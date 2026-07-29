SUA vor elimina reglementările de mediu pentru companiile spațiale ale miliardarilor

Guvernul Statelor Unite a anunțat marți că intenționează să excepteze sectorul spațial privat de reglementările de mediu, motivând că trebuie crescut ritmul lansărilor spațiale și că sectorul are nevoie de sprijin din cauza concurenței cu China, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Sean Duffy, secretarul american pentru Transporturi și fostul administrator interimar al NASA, a afirmat într-un comunicat că „Statele Unite au câștigat prima cursă spațială și putem repeta această performanță, dar numai dacă reușim să eliminăm obstacolele administrative”.

Washingtonul ar dori ca reglementările să nu mai țină cont de prevederile a 13 legi federale privind protecția unor specii amenințate, calitatea apei și a aerului sau protecția unor ecosisteme de coastă, pentru a atribui „anumite licențe și permise spațiale comerciale”.

Administrația Federală a Aviației (FAA), autoritatea de reglementare în domeniul aviatic, a declarat că exonerarea de obligațiile ecologiste ar permite companiilor din domeniul spațial să obțină mai rapid autorizațiile necesare pentru lansarea rachetelor, revenirea în atmosferă a vehiculelor spațiale și exploatarea siturilor de lansare.

Liber la lansări spațiale pentru companiile private din SUA

Sectorul spațial, care a fost multă vreme monopol de stat, s-a deschis de la începutul anilor 2000 pentru actori privați cum ar fi companiile multimiliardarilor americani Elon Musk (SpaceX) sau Jeff Bezos (Blue Origin), iar importanța inițiativelor respective a crescut continuu, în special în SUA.

În prezent, firmele private domină piața mondială a lansărilor spațiale, dar China recuperează rapid întârzierea și intenționează să trimită oameni pe Lună până în 2030 – un obiectiv asumat și de Statele Unite.

Brett Hartl, șeful organizației neguvernamentale Centrul pentru Diversitate Biologică, a condamnat intenția guvernului american, apreciind că este „un cadou obscen făcut industriei” și anunțând că va contesta propunerea. El a susținut că „NASA efectuează de zeci de ani lansări spațiale în mod responsabil, dar acum Trump vrea să elimine chiar și cele mai elementare măsuri de protecție a mediului pentru a îmbogăți anumiți indivizi dintre cei mai bogați din lume”.

SpaceX, care deține recordul lansărilor, este în atenția asociațiilor care denunță impactul de mediu al activităților de dezvoltare a mega-rachetei „Starship” la un site din statul Texas situat în apropiere de arii naturale protejate.

Măsurile guvernamentale publicate în jurnalul oficial mai pot fi modificate înainte de intrarea în vigoare.