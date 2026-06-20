SUA vor îngropa o capsulă a timpului care să fie deschisă în 2276

Cei foarte pasionați de istorie vor recunoaște probabil că anul în care va fi deschisă capsula timpului va marca exact 500 de ani de la momentul în care Statele Unite și-au declarat independența față de Imperiul Britanic, scrie IFL Science.

Capsula va fi îngropată la Philadelphia în timpul festivităților de anul acesta pentru a sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.

Cu o greutate de aproximativ 400 de kilograme, capsula este destul de masivă și este concepută pentru a menține o umiditate de 35% în timp ce va aștepta 250 de ani să fie deschisă. Proiectanții săi au dorit ca în interiorul său condițiile să nu fie atât de uscate încât obiectele să se dezintegreze, nici atât de umede încât obiectele să fie deteriorate de apă.

Pe lângă faptul că este sigilată etanș împotriva apei, capsula va fi menținută la o temperatură stabilă datorită pământului care o înconjoară la o adâncime de trei metri.

The capsule will be buried on July 4, in Philadelphia’s Independence National Historical Park. It’ll be dug up on the same date in 2276.



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Fiecare stat american a fost invitat să trimită obiecte pentru capsula timpului

Deși 250 de ani reprezintă o perioadă foarte lungă pentru conservarea impecabilă a unor artefacte, echipa are mari speranțe că atât capsula, cât și conținutul său vor supraviețui.

„Philadelphia ar trebui să fie acoperită de aproape doi metri de apă pentru ca această capsulă a timpului să poată să fie inundată, în teorie”, a declarat pentru Associated Press Michael Berilla, coordonatorul echipei care a creat capsula. „Iar dacă Philadelphia este sub aproape doi metri de apă, atunci lumea are probleme mult mai mari”, a adăugat el.

Așadar, ce anume pune America în această capsulă pentru a reprezenta națiunea peste două secole și jumătate? Comisia care a organizat proiectul a cerut fiecărui stat să trimită obiecte, ceea ce a dus la o colecție cu tot felul de lucruri interesante și, pe alocuri, câteva ciudățenii.

Pentru început, americanii viitorului ar trebui să fie interesați de ce au avut de spus politicienii din prezent, deoarece aproape 30 de state au ales să contribuie tocmai cu scrisori scrise de guvernatorii lor.

Un chatbot a prezis că SUA nu vor mai exista peste 250 de ani

Totuși, în capsulă se găsesc și obiecte mult mai interesante. California a trimis un supraconductor pentru fuziune nucleară, o imagine topologică a statului realizată de NASA și o predicție generată de chatbotul Claude despre cum va arăta California peste 250 de ani.

Modelul lingvistic de mari dimensiuni a sugerat că până atunci cel mai populat stat din SUA își va declara secesiunea și se va uni cu Oregon, Washington și Columbia Britanică pentru a forma o „Federație a Pacificului”. De altfel, un sondaj Reuters/Ipsos publicat chiar săptămâna aceasta arată că 2 din 5 americani nu cred că SUA vor mai exista peste 250 de ani.

Michigan, în schimb, a adoptat o abordare pragmatică și trimis pentru capsulă pietre Petoskey – corali fosilizați. Coralii formați acum 350 de milioane de ani sunt piatra oficială a statului și vor rezista cu siguranță încă 250 de ani. În plus, Michigan a trimis și o bucată mare de minereu de cupru, subliniind că populațiile indigene extrăgeau cupru în regiune cu peste 8.000 de ani în urmă.

Nevada, statul în care se află orașul cazinourilor Las Vegas, a trimis un set de jetoane și fise de jocuri de noroc, alături de o monedă comemorativă.

Coca-Cola a donat o sticlă goală pentru capsula timpului

Pe lângă contribuțiile tuturor statelor, organizatorii proiectului au solicitat obiecte și din partea mai multor companii și instituții din SUA.

„Printre cele mai inovatoare contribuții se numără dispozitivul de stocare moleculară a datelor al Bibliotecii Congresului, un mic recipient metalic de dimensiunea unei radiere de creion, care conține ADN sintetic în care au fost codificate copii digitale ale unor materiale selectate din colecțiile bibliotecii”, explică site-ul America250.

„Acest dispozitiv de ultimă generație include versiuni digitalizate ale unor documente istorice, precum prima schiță a Declarației de Independență realizată de Thomas Jefferson; versurile scrise de mână ale lui Francis Scott Key pentru «The Star-Spangled Banner»; o înregistrare audio din 1898 a imnului «The Star-Spangled Banner» interpretată de fanfara lui John Philip Sousa; o reprezentare tridimensională a mâinii președintelui Abraham Lincoln; Planul L’Enfant din 1791 pentru Washington, D.C.; Codex Quetzalecatzin și alte materiale rare digitalizate din colecțiile bibliotecii”, mai explică sursa citată.

Alte contribuții ar putea avea o importanță culturală mai redusă peste 250 de ani. De exemplu, Coca-Cola a donat o sticlă goală de Coca-Cola, împreună cu versurile sloganului publicitar „I’d Like to Buy the World a Coke” dintr-o celebră reclamă a companiei din 1971. Asociația Profesioniștilor de Golf din America (PGA of America) a trimis o unealtă pentru repararea urmelor lăsate pe iarbă în timpul jocului și o fotografie a campionului PGA din 2026, alături de însoțitorul care îi cară crosele.

Capsula timpului, care conține și o cantitate impresionantă de poezie trimisă de diferite state, urmează să fie îngropată pe 4 iulie, de Ziua Independenței.