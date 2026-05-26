Subiecte Evaluare Națională clasa a VI-a 2026. Ce au avut de rezolvat elevii la proba de Limbă și comunicare

Pentru a nu face greșeli gramaticale la Evaluarea Națională, acum, pe ultima sută de metri, e util să învățați regulile pricipale folosind exemple. FOTO: Shutterstock

Elevii de clasa a VI-a au susținut marți, 26 mai, proba la Limbă și comunicare – Limba română, din cadrul Evaluării Naționale 2026. Potrivit subiectelor publicate de Edupedu, elevii au avut două texte: un fragment din „O călătorie prin univers. Astrofizica povestită” de Cristian Presură și un fragment din „Pana de curent” de Ana Maria Sandu.

Testarea a început la ora 13:00, a durat 60 de minute și s-a desfășurat în unitățile de învățământ în care învață elevii.

Subiecte Evaluarea Națională clasa a VI-a 2026 la Limba Română

La proba de Limbă și comunicare, elevii de clasa a VI-a au avut un test împărțit în două părți, cu 20 de cerințe.

În prima parte, au primit două texte la prima vedere, un fragment din „O călătorie prin univers. Astrofizica povestită” de Cristian Presură și un fragment din „Pana de curent” de Ana Maria Sandu, pe baza cărora au trebuit să răspundă la întrebări de înțelegere și interpretare.

La partea a doua, elevii au avut exerciții de gramatică și mai multe cerințe aplicate. Ei au trebuit să spună cât de importantă este știința în viața de zi cu zi, cu două exemple din domenii precum matematica, fizica sau geografia. De asemenea, au avut de scris un avantaj și un dezavantaj ale unei pene de curent.

Evaluarea Națională de la clasa a VI-a continuă miercuri, 27 mai, cu proba la Matematică și Științe ale naturii. Joi, 28 mai, elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba maternă.

Rezultatele nu se afișează public și nu se trec în catalog. Acestea sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor.

