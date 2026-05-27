Subiecte Evaluare Națională clasa a VI-a 2026. Ce au avut de rezolvat elevii la proba de Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a VI-a au susținut miercuri, 27 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale 2026. Testarea a început la ora 13:00 și a durat 60 de minute. Potrivit Edupedu, care a publicat subiectele, elevii au avut de rezolvat mai multe exerciții, care au inclus cerințe despre adaptarea mamiferelor sau desenarea unui circuit electric.

La proba de Matematică și Științe ale naturii de la Evaluarea Națională de clasa a VI-a, elevii au avut, printre altele, cerințe despre adaptarea mamiferelor la mediul de viață.

De asemenea, au avut de desenat schema unui circuit electric cu o baterie, două becuri și două întrerupătoare care controlează separat fiecare bec.

Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a se încheie joi, 28 mai, cu proba la Limbă și comunicare – Limba maternă, susținută de elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Rezultatele nu se trec în catalog și nu sunt afișate public. Acestea sunt comunicate individual elevilor și părinților și sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare.

