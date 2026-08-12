Subiecte Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Baremul de corectare a fost publicat

Filosofia s-a numărat printre disciplinele pe care candidații le-au putut alege miercuri, 12 august, la proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureatul de toamnă 2026. Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul de corectare.

Proba a început la ora 9:00 și a durat trei ore.

Subiectele la Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Subiectele au urmărit cunoștințele candidaților din domeniile prevăzute în programa de Bacalaureat, precum și capacitatea de a analiza și argumenta idei filosofice.

Baremul de corectare la Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei. Baremul arată răspunsurile așteptate și punctajul acordat pentru fiecare cerință. Pentru întreaga lucrare se acordă 10 puncte din oficiu.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.