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Actualitate

Subiecte Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Baremul de corectare a fost publicat

Adelina Mărăcine
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Filosofia s-a numărat printre disciplinele pe care candidații le-au putut alege miercuri, 12 august, la proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureatul de toamnă 2026. Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul de corectare.

Proba a început la ora 9:00 și a durat trei ore.

Subiectele la Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Subiectele au urmărit cunoștințele candidaților din domeniile prevăzute în programa de Bacalaureat, precum și capacitatea de a analiza și argumenta idei filosofice.

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Baremul de corectare la Filosofie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremul oficial de corectare după încheierea probei. Baremul arată răspunsurile așteptate și punctajul acordat pentru fiecare cerință. Pentru întreaga lucrare se acordă 10 puncte din oficiu.

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Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.