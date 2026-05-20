Subiecte la Evaluarea Națională clasa a IV-a la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a IV-a au susținut miercuri, 20 mai 2026, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale. Potrivit subiectelor publicate de Edupedu, copiii au avut de rezolvat 20 de exerciții. Testarea a durat 60 de minute și s-a desfășurat în timpul programului obișnuit de curs.

Elevii au avut de rezolvat la proba de astăzi de Matematică și Științe ale Naturii atât exerciții cu o singură variantă de răspuns – de încercuit, cât și exerciții mai complexe pe bază de calcule sau informații regăsite în tabele.

Una dintre cerințele primite de elevi la Evaluarea Națională: „Elevii din învățământul primar premiați la un concurs au primit 15 medalii și 6 cupe, care au costat în total 855 de lei, iar elevii din învățământul gimnazial au primit 15 medalii și 4 cupe, care au costat în total 745 de lei. Știind că elevii au primit medalii și cupe de același fel, determină prețul unei medalii și prețul unei cupe”.

Calendar Evaluare Națională clasa a IV-a 2026

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă, susținută de elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

19 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba română

20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii

21 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba maternă

Testările au loc în timpul programului obișnuit de școală, iar fiecare probă durează 60 de minute. Elevii susțin examenele în sălile în care învață de obicei, sub supravegherea unor profesori care nu predau la clasa respectivă.

Rezultatele la Evaluarea Națională clasa a IV-a

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a nu se afișează public și nu sunt comunicate sub formă de ierarhii sau clasamente între elevi. Acestea sunt transmise individual fiecărui elev și părintelui acestuia.

De asemenea, punctajele obținute nu se trec automat în catalog. Totuși, la cererea scrisă a părintelui sau a elevului, acestea pot fi echivalate în calificative și pot fi trecute în catalog.

Evaluarea Națională de la finalul clasei a IV-a este o testare care urmărește nivelul competențelor dobândite de elevi până la finalul ciclului primar.