Suedia a înregistrat cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimii 40 de ani. „Schimbarea nu se referă doar la cifre”

Steagul Suediei vandalizat în timpul unor proteste izbucnite în lumea musulmană din cauza incidentelor de ardere a Coranului la Stockholm în 2023 (imagine ilustrativă), FOTO: Morteza Nikoubazl / Zuma Press / Profimedia Images

Numărul persoanelor care solicită azil în Suedia a scăzut cu 30% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1985 încoace, guvernul de centru-dreapta declarând că intenționează să înăsprească și mai mult regulile în acest an, înaintea alegerilor din septembrie, transmite Reuters.

Coaliția minoritară aflată la guvernare, susținută de formațiunea anti-imigrație Democrații Suedezi, a făcut din reducerea numărului de solicitanți de azil o platformă cheie de politică de când a preluat puterea în 2022.

Aceasta dă vina pe creșterea infracționalității organizate pe decenii de legi permisive privind azilul și pe măsurile de integrare eșuate ale guvernelor anterioare conduse de social-democrați.

„Schimbarea nu se referă doar la cifre, în termeni de imigrație redusă, ci și la structura acesteia, cine vine în Suedia, proporția celor veniți în baza azilului fiind la un nivel record scăzut,” a declarat vineri în fața jurnaliștilor Johan Forssell, ministrul suedez pentru imigrație.

Guvernul de dreapta al Suediei a luat măsuri ample pentru reducerea imigrației

Datele Biroului de Migrație de la Stockholm arată că numărul imigranților, excluzând refugiații din Ucraina, a scăzut la 79.684 anul trecut, de la 82.857 în 2024. Solicitanții de azil și membrii familiilor acestora reprezentau doar 6% din total, comparativ cu 31% în 2018, când imigrația totală era de 133.000.

Numărul persoanelor care se întorc voluntar în altă țară sau care au fost expulzate de autorități a crescut de asemenea.

„Acesta este un domeniu care reprezintă o prioritate ridicată pentru noi,” a spus Forssell.

Guvernul a luat măsuri stricte împotriva solicitanților de azil, a făcut mai dificilă obținerea reședinței și cetățeniei și a introdus stimulente financiare pentru imigranți să părăsească țara de când guvernul condus de premierul Ulf Kristersson preluat puterea.

Forssell a afirmat că guvernul plănuiește să înăsprească și mai mult regulile în anul următor, inclusiv printr-o lege nouă pentru creșterea numărului de persoane care sunt întoarse în țările de origine și reguli mai stricte privind cetățenia, printre altele.

Suedezii vor fi chemați la vot pentru alegeri generale în septembrie 2026, care se preconizează a fi strânse.