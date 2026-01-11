Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă”

Soldații Bundeswehr încarcă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, pe 23 ianuarie 2025, în Polonia, la Rzeszow. Imagine ilustrativă. FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters.

Suedia, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a investit masiv în apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, vastul teritoriu al Suediei a rămas vulnerabil la ameninţările aeriene, potrivit News.ro.

„Experienţa din războiul din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare aeriană robustă şi rezistentă”, a declarat ministrul apărării Pal Jonson la o conferinţă pe tema securităţii.

El a declarat că Suedia va achiziţiona sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acţiune pentru a proteja oraşele, podurile, centralele electrice şi alte infrastructuri critice.

Duminică, prim-ministrul Ulf Kristersson a criticat „retorica ameninţătoare” a administraţiei americane împotriva Groenlandei şi Danemarcei, afirmând că SUA ar trebui să mulţumească Danemarcei pentru că este un aliat loial.