Sari direct la conținut
Actualitate

Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă”

HotNews.ro
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în sisteme de apărare aeriană: „Experienţa din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare robustă şi rezistentă”
Soldații Bundeswehr încarcă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, pe 23 ianuarie 2025, în Polonia, la Rzeszow. Imagine ilustrativă. FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters.

Suedia, la fel ca majoritatea ţărilor europene, a investit masiv în apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, vastul teritoriu al Suediei a rămas vulnerabil la ameninţările aeriene, potrivit News.ro.

„Experienţa din războiul din Ucraina arată clar cât de importantă este o apărare aeriană robustă şi rezistentă”, a declarat ministrul apărării Pal Jonson la o conferinţă pe tema securităţii.

El a declarat că Suedia va achiziţiona sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acţiune pentru a proteja oraşele, podurile, centralele electrice şi alte infrastructuri critice.

Duminică, prim-ministrul Ulf Kristersson a criticat „retorica ameninţătoare” a administraţiei americane împotriva Groenlandei şi Danemarcei, afirmând că SUA ar trebui să mulţumească Danemarcei pentru că este un aliat loial.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro