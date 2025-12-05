Suedia taie ajutoarele de dezvoltare pentru cinci țări și trimite banii Kievului. „Ucraina este cea mai importantă prioritate”

Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Suedia va înceta ajutorul pentru Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia şi Bolivia, a anunţat ministrul pentru cooperare internaţională de dezvoltare şi comerţ exterior, Benjamin Dousa.

„Ucraina este cea mai importantă prioritate de politică externă şi de politică de ajutor a Suediei, şi de aceea guvernul va creşte ajutorul către Ucraina cu cel puţin 10 miliarde de coroane (1,06 miliarde de dolari) în 2026”, a spus el.

„Nu există o tiparniţă de bancnote secretă pentru scopuri de asistenţă, prin urmare banii trebuie să vină de undeva”, a adăugat el.

Potrivit guvernului, măsurile vor elibera peste 2 miliarde de coroane în următorii doi ani, bani ce vor putea fi redirecţionaţi spre Ucraina, pentru proiecte precum refacerea infrastructurii energetice.

Suedia a tăiat deja ajutorul pentru mai mult de zece state – printre care Burkina Faso şi Mali – de când la putere s-a instalat guvernul actual, în 2022.

Suedia este un donator major pentru ajutor de dezvoltare şi umanitar, cu un buget de 56 miliarde de coroane pe an în ultimii trei ani.

Guvernul a declarat că va reduce acest buget la 53 miliarde de coroane pe an în perioada 2026-2028 şi va reorienta priorităţile, inclusiv prin a aloca o parte din bani pentru plata costurilor de imigraţie şi de repatriere de migranţi.