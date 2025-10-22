Sari direct la conținut
Suedia vrea să furnizeze Ucrainei până la 150 de avioane multirol Gripen într-o comandă fără precedent

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au vizitat compania Saab, producătorul avioanelor militare Gripen, FOTO: TT News Agency / Alamy / Profimedia Images

Suedia a semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen produse pe plan intern către Ucraina, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite agenția Reuters.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătoarea avionului de vânătoare JAS 39 Gripen, a aeronavei de supraveghere GlobalEye, a unor sisteme de rachete, arme antitanc pentru infanterie și a altor echipamente.

Kristersson a declarat într-o conferință de presă că cele două țări au semnat un acord de cooperare pe termen lung privind apărarea aeriană. Cooperarea include posibilitatea exportării a 100–150 de avioane de vânătoare Gripen E de nouă generație, ceea ce ar reprezenta de departe cea mai mare comandă de export de avioane din istoria Suediei.

„Suntem pe deplin conștienți că ne așteaptă un drum lung înainte”, a spus Kristersson, având în fundal un avion Gripen în culorile Forțelor Aeriene Suedeze.

„Dar, începând de astăzi, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile de a furniza Ucrainei un număr mare de avioane Gripen în viitor.”

Posibilitatea de a furniza Ucrainei avioane Gripen a fost luată în considerare în ultimii doi ani, dar a fost suspendată pentru a permite Kievului să se concentreze asupra introducerii avioanelor americane F-16, pe care a început să le primească din partea SUA în august anul trecut.

„Am început demersurile pentru a obține avioane Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziționarea a cel puțin 100 de astfel de avioane”, a declarat Zelenski, vorbind prin intermediul unui translator.

Zelenski spune că avioanele Gripen sunt o prioritate pentru Ucraina

Piloți ucraineni s-au aflat în Suedia pentru a testa Gripenul și pentru a facilita o eventuală exportare a acestor aparate de zbor – o opțiune robustă și relativ ieftină în comparație cu aeronave militare precum F-35 produs în Statele Unite.

Zelenski a spus că Ucraina își propune să primească și să înceapă folosirea avioanelor suedeze Gripen anul viitor. „Pentru armata noastră, Gripen este o prioritate. Este vorba de bani, de manevrabilitate”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.

Kristersson a precizat că încă nu s-a luat nicio decizie finală, dar a estimat că producția și livrarea primelor aparate noi ar putea dura aproximativ trei ani.

Avionul Gripen este operațional din 1996, iar Saab a produs în total aproximativ 280 de unități. Acțiunile companiei au crescut cu 4,3% după conferința de presă susținută de Kristersson.

Suedia a comandat 60 de avioane din cel mai recent model, Gripen E, iar Saab își extinde capacitatea de producție la Linköping, cu obiectivul de a construi anul 20–30 de aparate în următorii câțiva ani. Saab produce avioane Gripen și în Brazilia.

Înainte de a ajunge la Linköping, Zelenski a făcut o scurtă escală la Oslo, unde guvernul norvegian a anunțat că donează Ucrainei încă 1,5 miliarde de coroane norvegiene (149,4 milioane de dolari) pentru achiziția de gaze naturale, în scopul asigurării energiei electrice și încălzirii.

