4,8 milioane de italieni pierd anual la jocurile de noroc 22 de miliarde de euro, iar statul pierde și el – raport

Nu doar jucătorii, dar nici statul nu obţine un câştig net real din jocurile de noroc, din cauza costurilor sociale şi de sănătate pe care trebuie să le suporte, susține un raport dat publicității în Italia.

Italienii pierd anual la jocurile de noroc aproape 22 de miliarde de euro, arată un raport al celei mai mari organizaţii sindicale din Italia şi al unui grup de protecţie a consumatorilor, informeză ANSA, preluată de Agerpres.

Jocurile de noroc înregistrează o creştere puternică la nivel naţional: anul trecut, încasările au ajuns la 165,34 de miliarde de euro, cu 5% mai mult decât în 2024.

Din 2018, gamblingul online s-a dublat

În paralel, cresc şi pierderile jucătorilor, care au atins 21,88 de miliarde de euro. În 2025, fiecare adult italian a jucat în medie în 3285 de euro.

Cea mai îngrijorătoare creştere a avut loc în jocurile online, ale căror încasări au depăşit pentru prima dată anul trecut pragul de 100 de miliarde de euro, cu 9,5% mai mult decât în 2024 sau cu 221% peste nivelul din 2018.

Se estimează că în Italia există 4,8 milioane de jucători activi pe internet, iar tendinţa este gravă în special în rândul tineretului.

„Statul Pierzător”

Raportul anual Cartea Neagră a jocurilor de noroc este realizat de confederaţia sindicală CGIL, de asociaţia Federconsumatori şi de institutul de cercetări Fundaţia ISSCON. Este ajuns la a patra ediţie şi intitulat anul acesta „Statul Pierzător”.

Din jocurile de noroc, statul nu obţine un câştig net real, din cauza costurilor sociale şi de sănătate pe care trebuie să le suporte. Evident, nici jucătorii în ansamblu nu ies pe plus. Profiturile importante sunt exclusiv ale companiilor din domeniu, care au crescut conform raportului cu 165% în termeni reali, la 10,4 miliarde de euro.