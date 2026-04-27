Sumă record strânsă pentru copiii bolnavi de cancer într-o transmisiune live de 9 zile în Polonia

Influencerul polonez „Lathogang" (centru) s-a numărat printre cei care s-au ras în cap pentru livestream

Un livestream neîntrerupt de nouă zile desfășurat în Polonia a strâns o sumă record pentru caritate, au relatat luni presa locală preluată de Reuters, după ce donațiile în valoare totală de peste 250 de milioane de zloți (69 de milioane de dolari) au fost direcționate către copiii bolnavi de cancer.

Transmis dintr-un apartament mic din Varșovia, livestream-ul a fost organizat de influencerul Piotr Hancke, mai cunoscut sub aliasul de „Latwogang”, și a fost susținut de muzicieni, vedete și sportivi, inclusiv jucătoarea de tenis Iga Świątek, de șase ori câștigătoare de turnee de Grand Slam, și atacantul Barcelonei Robert Lewandowski.

Suma strânsă, de peste trei ori mai mare decât precedentul record pentru o strângere de fonduri prin livestream, a fost direcționată către Fundația Cancer Fighters. Un record anterior consemnat de Guinness World Records a fost de 19,5 milioane de dolari, pentru un eveniment desfășurat anul trecut în Franța.

„Țintim stelele, țintim spațiul, pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie, copiii nevinovați care duc cele mai grele lupte în fiecare zi”, a declarat Marek Kopysc președintele fundației Cancer Fighters, pentru postul privat RMF FM.

Evenimentul caritabil live a stabilit și un record de audiență în Polonia

În unul dintre segmente, mai multe vedete și-au ras capul în semn de solidaritate cu pacienții bolnavi de cancer.

Evenimentul a început pe 17 aprilie pe YouTube și s-a încheiat duminică, la ora 21:37, ora locală. La un moment dat, transmisia a fost urmărită simultan de 1,4 milioane de persoane, a relatat agenția de presă de stat PAP, ceea ce înseamnă că a doborât și recorduri în privința numărului de spectatori.

Livestream-ul a fost inspirat de o piesă înregistrată de rapperul Bedoes împreună cu un tânăr pacient bolnav de cancer. Latwogang le-a spus urmăritorilor săi că va lansa un livestream caritabil non-stop, alocând câte o secundă pentru fiecare „like” primit pe TikTok pentru această idee.