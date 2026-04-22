Suma uriașă pe care Vladimir Plahotniuc trebuie să o plătească statului ca despăgubiri în dosarul „fraudă bancară”. Cine este oligarhul condamnat la 19 ani de închisoare

Fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, condamnat miercuri de Judecătoria Chișinău la 19 ani de închisoare în dosarul „fraudă bancară”, este obligat să achite statului suma de aproximativ 60 de milioane de dolari, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat, scrie Unimedia.

Oligarhul prorus a fost condamnat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, în dosarul care vizează dispariţia în 2014 a 1 miliard de dolari din trei bănci din sistemul bancar moldovenesc – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank – echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării.

Conform sentinţei pronunțate miercuri de Judecătoria Chișinău, Plahotniuc este obligat să achite Ministerului Finanțelor suma de aproximativ 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat, plus dobânzi, conform Unimedia.

Toate sechestrele aplicate în cazul lui Plahotniuc, a căror valoare depășește un miliard de lei moldovenești, au fost menţinute de instanță, a precizat procurorul de caz, Alexandru Cernei.

Decizia instanței nu este definitivă. Procurorii, care ceruseră 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc, au precizat că vor decide dacă vor contesta sentinţa.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv la Chișinău din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia. El era fugit din 2019 din Republica Moldova.

Despre furtul miliardului de dolari din trei bănci moldoveneşti s-a aflat la sfârşitul lunii noiembrie 2014. După aceasta, Banca Naţională a instituit administrare specială în aceste bănci, iar ulterior autorităţile au decis lichidarea lor (băncile sunt şi în prezent în proces de lichidare), scrie News.ro. Tot atunci, Banca Naţională a acordat acestor bănci, sub garanţia Guvernului, credite în aceeaşi sumă care fusese sustrasă (aproximativ 14 miliarde de lei).

Autorităţile au explicat că aceste credite erau necesare pentru a preveni panica pe piaţa bancară. Pentru acoperirea acestei datorii, Guvernul a emis şi a transmis Băncii Naţionale obligaţiuni de stat în valoare de 13,3 miliarde de lei, cu o dobândă anuală de 5%, pe care s-a angajat să le răscumpere în termen de 25 de ani. Aceste sume au fost trecute în categoria datoriei de stat. Împreună cu dobânzile aferente pe 25 de ani, suma totală va ajunge la 24,5 miliarde de lei.

Cine este Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc, 60 de ani, a fost membru al Parlamentului de la Chișinău, fondator și lider al Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare în perioada 2016-2019. El a fost și vicepreședinte al Parlamentului.

El a părăsit țara în iunie 2019, după căderea guvernării Partidului Social Democrat European (PDM), formațiunea pe care o conducea.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o mare influență asupra instituțiilor din Republica Moldova.

În 2023, UE a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor șase persoane pentru acțiuni care, potrivit UE, au destabilizat și subminat integritatea teritorială a Moldovei și a Ucrainei.

Plahotniuc a locuit în 22 de țări, din 2023. El a fost arestat în 2025 la aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, în urma unei notificări Interpol care preciza că deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.