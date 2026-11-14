Summit istoric, confirmat de Casa Albă: Trump, Xi și Putin se întâlnesc în China. „Vă rog, fără surprize”

Casa Albă a confirmat oficial organizarea, joia viitoare în China, a unui summit fără precedent între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, care ar urma să abordeze conflictul din Orientul Mijlociu, dar nu și pe cel din Ucraina, așa cum se temeau Kievul și aliații săi, scrie AFP.

Discutată de câteva săptămâni, dar neconfirmată până acum, întâlnirea va avea loc în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Evenimentul va marca o nouă etapă în revenirea pe scena internațională a lui Vladimir Putin, izolat de Occident de la invazia Ucrainei în 2022, la puțin mai mult de un an după întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska.

Nu lipsesc subiectele de discuție pentru cei trei lideri ai unor puteri nucleare în cadrul acestui summit, care promite să dea naștere unei fotografii istorice, în lipsa unor rezultate concrete, considerate puțin probabile de către experți, notează France Presse.

Armele nucleare, pe agenda lui Trump

„Președintele a indicat clar că va aborda, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este foarte periculoasă”, a declarat vineri seara pentru presă o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Nici Beijingul, nici Moscova nu au confirmat deocamdată întâlnirea, menționând doar în ultimele săptămâni discuții în acest sens.

„Cred că președintele intenționează să abordeze problema Iranului în cadrul întâlnirii trilaterale cu Xi Jinping și Vladimir Putin”, a completat un oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului.

Însă „Washingtonul conduce un cu totul alt capitol” de negocieri cu Kievul și Moscova, a adăugat acesta, precizând că China „nu face cu adevărat parte din acest capitol. Prin urmare, nu pare oportun să se abordeze problema Ucrainei”.

„Fără surprize”

O astfel de declarație pare menită să liniștească Kievul și Occidentul, demonstrând voința de a continua discuțiile cu ucrainenii și rușii, care au fost reluate săptămâna aceasta și la care europenii au obținut posibilitatea de a participa.

După negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA la Abu Dhabi, Washingtonul a asigurat că a obținut acordul Moscovei pentru includerea europenilor în negocieri.

Aceștia din urmă, reuniți vineri la un summit la Dublin, au decis să fie reprezentați de cinci țări (Franța, Germania, Regatul Unit, Polonia, Italia) și de reprezentanți ai UE.

„Pentru prima dată, în următoarele săptămâni vor avea loc discuții concrete de pace la care europenii vor fi reprezentați”, a spus cancelarul german, Friedrich Merz, adresându-se Statelor Unite înaintea deplasării lui Donald Trump la Shenzhen: „Vă rog, fără surprize”.

Temeri privind o nouă Ialta

Ideea summitului trilateral a fost dezvăluită la jumătatea lunii octombrie de către Wall Street Journal, care relata atunci că aceasta fusese propusă de Putin, aflat atunci în plin proces de apropiere de Trump, omologilor săi pentru a discuta despre încetarea conflictului din Ucraina. Cu alte cuvinte: fără Kiev și fără europeni.

O astfel de perspectivă a stârnit temeri privind tentația ca Washingtonul, Beijingul și Moscova să-și împartă lumea în cadrul unei noi Ialta, conferința istorică din februarie 1945 la care au participat americanul Franklin D. Roosevelt, britanicul Winston Churchill și sovieticul Iosif Stalin.

De altfel, nu este prevăzut ca Donald Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în particular, spre deosebire de Xi Jinping, cu care va lua prânzul joi. Va fi a patra întâlnire a celor doi de când republicanul s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, întâlnire care ar trebui să fie dominată de tema inteligenței artificiale.

„Situația companiei Nvidia nu ar trebui să aibă o influență semnificativă asupra călătoriei”, a asigurat un alt oficial american care a dorit să rămână anonim.

Problema controalelor la exportul tehnologiilor de microprocesoare se află în centrul scandalului care a dus la demisia lui Jensen Huang de la gigantul producător de semiconductori, în special din cauza relației sale cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei.