Summitul B9 a avut loc la Bucureşti. Mulţi au aflat din trafic. Puțini s-au și uitat pe YouTube

Capitala României a fost, miercuri, orașul european cu una dintre cele mai mari concentraţii de lideri politici de top pe metru pătrat, reuniți la Summitul B9. Pentru mulți bucureșteni, ziua a început însă cu o întrebare simplă, repetată la semafoare, în tramvaie sau autobuze: „de ce se circulă atât de prost azi?”.

Pentru mulți dintre oamenii cu care am vorbit nu a existat un „Summit B9”. A existat un Bucureşti mai încet, mai blocat, mai iritat decât de obicei. Poliţie la intersecţii, restricții de trafic cu rute deviate, măsuri de securitate sporite pe străzi.

Cum s-a văzut pe internet acest eveniment major din capitala României? Audiența de pe streamurile de YouTube live cu desfășurarea B9 era măsurată în zeci, sute, dar nu ajungea la mii.

De exemplu, streamul oficial de la Cotroceni în care era trasmisă primirea oficială a liderilor europeni și NATO a adunat aproximativ 2.700 de vizualizări în 6 ore. Live-ul de la Reuters, una din cele mai cunoscute agenții de presă din lume, strânsese circa 1.300 vizualizări, tot în 6 ore.

La 17.00, ora declarațiilor de presă susținute de președintele Nicușor Dan, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, lucrurile au stat și mai rău pe internet. Unele streamuri live de pe platformă afișau câte 6-7-8 oameni care se uitau în direct la declarațiile celor trei oficiali. Pe live-ul de la HotNews, momentul de vârf al transmisiunii live a fost de 80 de oameni, iar media de 52 de persoane.

Prin birouri, în cafenele sau în aplicaţii de mesagerie, întrebarea serii nu a fost „ce înseamnă deciziile summitului”, ci „cât fac până acasă azi?”. Iar în acest decalaj se vede, poate mai clar decât în orice declaraţie, distanţa dintre evenimentele mari şi oraşul care le găzduieşte. Două lumi suprapuse: una care vorbeşte despre viitorul geopolitic al continentului şi alta care încearcă doar să ajungă acasă.