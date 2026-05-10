Summitul B9, găzduit de Nicuşor Dan la Cotroceni. Cine participă și cum arată agenda reuniunii

Nicușor Dan într-o declarație de presă la Cotroceni. Foto: Presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Vor fi prezenţi șeful NATO, Mark Rutte, preşedinţi și miniştri din mai multe țări, anunță Administrația Prezidențială.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele Nicușor Dan şi de preşedintele Poloniei Karol Nawrocki, cu tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda summitului

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie.

La 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele polonez Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cel mai recent summit B9 a avut loc în iulie 2025 la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina.