Summitul B9, găzduit de Nicuşor Dan la Cotroceni. Cine participă și cum arată agenda reuniunii

Ramona Ciobanu

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Vor fi prezenţi șeful NATO, Mark Rutte, preşedinţi și miniştri din mai multe țări, anunță Administrația Prezidențială.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele Nicușor Dan şi de preşedintele Poloniei Karol Nawrocki, cu tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;
  • Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;
  • Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;
  • Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;
  • Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;
  • Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;
  • Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;
  • Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;
  • Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;
  • Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;
  • Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;
  • Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;
  • Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;
  • Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;
  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda summitului

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie.

La 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele polonez Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic. 

Cel mai recent summit B9 a avut loc în iulie 2025 la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. 