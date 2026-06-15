Summitul G7 începe la Evian. Trump vine luni să vorbească cu liderii europeni și cu Zelenski

Liderii G7 se reunesc luni în stațiunea franceză Evian-les-Bains, summitul venind după ce duminică noapte Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord preliminar pentru a pune capăt conflictului dintre ele, transmite Reuters.

Discutarea următoarelor măsuri privind Iranul va fi una dintre numeroasele probleme cu care se vor confrunta liderii mondiali în cadrul summitului din 15-17 iunie, care va căuta, de asemenea, un numitor comun în ceea ce privește războiul din Ucraina, combaterea dezechilibrelor economice globale și aprovizionarea cu minerale esențiale din afara Chinei, furnizorul dominant.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să sosească luni la Evian-les-Bains pentru summit, într-un moment în care liderii mondiali sunt din ce în ce mai circumspecți față de Statele Unite, deși oficialii francezi s-au bucurat că au reușit să-i asigure prezența, după ce acesta a părăsit prematur summitul G7 de anul trecut din Canada.

Mulți lideri ai G7 au fost afectați direct de mișcările volatile ale lui Trump pe scena globală, care au dat peste cap Orientul Mijlociu, comerțul global și diplomația. Acțiunile sale au dus la întrebări mai ample cu privire la angajamentul SUA față de ordinea globală postbelică pe care a ajutat-o să o stabilească.

Trump, întâlniri cu Zelenski și lideri din Orientul Mijlociu

Trump urmează să se întâlnească cu liderii din Orientul Mijlociu și să participe marți la o sesiune de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întâlnirea cu Zelenski are loc într-un moment în care avansul rus în Ucraina a încetinit, iar Kievul solicită mai multe fonduri militare de la aliații săi.

Iar poziția lui Zelenski s-a îmbunătățit de când Trump i-a spus anul trecut, în Biroul Oval: „Nu ai niciun atu”.

Dar s-ar putea ca liderul ucrainean să nu găsească un sprijin mai puternic din partea SUA, întrucât Trump acordă prioritate încheierii conflictului cu Iranul, care i-a afectat popularitatea pe plan intern.

Liderii G7 vor afla ce prevede acordul cu Iranul

Liderii G7 vor fi nerăbdători să afle detaliile acordului dintre SUA și Iran. Vineri este programată, în Elveția, semnarea oficială a unui memorandum de înțelegere, însă termenii exacți nu au fost dezvăluiți deocamdată.

Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv de luni de zile, se va deschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a afirmat că războiul și operațiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, se vor încheia definitiv începând de luni seara.

Ministrul adjunct al afacerilor externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că un acord mai amplu va fi negociat în timpul unei perioade de încetare a focului de 60 de zile, incluzând ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului. Programul nuclear al Iranului va fi abordat în cadrul acestor discuții ulterioare, au declarat anterior surse pentru Reuters.

Emiratele Arabe Unite, afectate direct de război, precum și mediatorii cheie, Qatar și Egipt, vor participa, de asemenea, la summitul G7.

Momentul lui Macron

Trump va fi întâmpinat luni de președintele francez Emmanuel Macron, pentru care acest summit reprezintă punctul culminant diplomatic al celui de-al doilea și ultimul său mandat, care se încheie anul viitor.

Macron este considerat din ce în ce mai mult o figură fără putere pe plan intern, dar încă are influență pe scena internațională și a reușit să-l convingă pe Trump să accepte o cină fastuoasă la Palatul Versailles miercuri.

Macron a încercat să folosească președinția Franței la G7 pentru a promova măsuri privind dezechilibrele macroeconomice globale, o preocupare de lungă durată a SUA, înainte ca Washingtonul să preia președinția G20 în acest an și a G7 anul viitor.

Franța a prezentat problema ca o responsabilitate comună, în sensul că China produce în exces, Statele Unite consumă în exces, iar Europa investește insuficient.

Brazilia, India, Kenya și Coreea de Sud au fost invitate la G7 pentru a se alătura discuției, în timp ce Macron a îndemnat China să-și stimuleze propriul consum.