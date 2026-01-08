„Sunt dezgustată să ating bancnotele!” „Euro? Mulțumim, noi voiam leva!”- Cozi, portofele duble și panică în prima zi în care pensionarii bulgari au primit pensia în euro

În cartierul Ovcha Kupel din Sofia, o femeie s-a oprit în fața reporterilor și le-a spus direct: „Sunt dezgustată să ating noile bancnote.”, scrie publicația 24Chasa. Alții nu s-au ferit să sublinieze că nu au vrut euro deloc și că adoptarea monedei europene este „ceva impus de sus”.

„Știam cu leva, era simplu”, a spus un pensionar din Gorna Oryahovitsa, în timp ce se uita lung la restul primit în monede de 20 și 50 de eurocenți.

Oamenii au venit cu noaptea în cap, formând cozi la oficiile poștale. Chiar și printre cei veniți de devreme la coadă, au existat persoane care au comentat că „acum e mai greu să-ți dai seama cât ai luat”.

Oamenii se temeau că „nu ajunge euro pentru toată lumea”

În mai multe locuri, banii au întârziat. La Varna, era 8 dimineața și pensionarii încă așteptau:

„Au întârziat 20 de minute, apoi i-au numărat încă jumătate de oră”, au povestit oamenii din fața Poștei nr. 5.

În Ovcha Kupel, banii au întârziat 45 de minute, iar agentul de securitate a ieșit de două ori să calmeze oamenii care se temeau că „nu ajunge euro pentru toată lumea”.

La Burgas și Pazardjik, oamenii s-au așezat la coadă încă de pe întuneric — unii de teamă, alții ca să scape rapid.

„Eu voiam leva!” — o generație care nu s-a împăcat încă

Chiar dacă autoritățile au transmis că trecerea va fi lină, realitatea din stradă a arătat că mulți nu sunt împăcați.

Mai ales în orașele mici unii puneau întrebări repetate despre curs, alții cereau să fie lăsați să numere banii „în liniște”, iar câțiva au recunoscut că „nu înțeleg deloc monedele”.

Un procent vizibil de oameni a venit cu două portofele — unul pentru leva, unul pentru euro — de teamă „să nu se încurce”.

În Plovdiv, grupul de la coadă își dădea sfaturi unul altuia: „Leva într-o parte, euro în alta — altfel nu ții minte ce ai!”

Cine s-a adaptat mai repede: cei cu copii în străinătate

Persoanele cu rude în străinătate au fost cele mai calme. Velichka Stoycheva, 69 ani din Blagoevgrad, a spus:

„Mă simt puțin ciudat că sunt doar 535 de euro, eram obișnuită cu aproape 1.000 leva. Dar m-au pregătit nepoții — îmi zic ‘Eurobunica’.”

Yordanka, 91 ani din Gorna Oryahovitsa, s-a lăudat: „Nepotul mi-a arătat euro acum 5 zile. Și deja am primit rest în euro la supermarket!”

Suspicioșii și calculatorul din buzunar

În Plovdiv, Gheorghi Kolev a venit „înarmat” cu un calculator: „MI-am adus calculator ca să nu mă mintă! Mi-am împărțit pensia la cursul euro și am verificat. Și la magazin fac la fel, să nu mă păcălească la prețuri.”

Nemulțumiți ca el au fost destui, mai ales în zonele cu venituri mici, unde fiecare bănuț contează și trecerea la euro a fost percepută ca o pierdere a controlului asupra banilor.

Speculații, zvonuri și frica de escroci

În coada din Stara Zagora, circula un zvon bizar că pensiile „vor fi plătite și în leva până în iunie”. Nimeni nu știa cine a lansat informația — iar ea era, desigur, falsă.

În paralel, poliția avertizează că escrocii deja profită. Zlatka Padinkova, șefa Sectorului Fraude, atenționează:

„Escrocii sună cu oferte de schimb la curs mai bun și pot introduce bancnote false printre cele bune Dacă aveți dubii, sunați la 112.”