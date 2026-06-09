„Sunt izolați, sunt singuri”. Zelenski anunță că Rusia pierde inițiativa pe front și dezvăluie fisurile din anturajul lui Putin

Cum a ajuns Rusia să piardă inițiativa pe front și de ce jumătate din anturajul lui Vladimir Putin ar dori în acest moment oprirea imediată a războiului? Președintele Ucrainei a oferit detalii inedite din culisele Kremlinului, într-un interviu acordat The Guardian.

La mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă, Volodimir Zelenski se declară optimist și afirmă că situația militară este cea mai promițătoare din ultimii doi ani și jumătate.

„Nu putem spune că Rusia pierde acest război. Dar putem spune că își pierd inițiativa în fiecare zi, zi de zi”, a declarat recent liderul ucrainean pentru publicația britanică, în timp ce se afla la Londra.

Rusia pierde inițiativa pe front

În ultima săptămână, Kremlinul a suferit o serie de eșecuri. Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, incendiind terminalele petroliere și provocând norii de fum care se ridică deasupra orizontului.

Atacuri similare au paralizat Crimeea ocupată. O rută cheie de aprovizionare este presărată cu camioane și cisterne în flăcări, iar peninsula capturată de Rusia în 2014 se confruntă cu o gravă penurie de combustibil.

Între timp, pe frontul de est, avansul anevoios al Rusiei s-a oprit aproape complet. Potrivit lui Zelenski, care încă din 2022 a afirmat în mod constant că, cu un sprijin suficient, Ucraina se poate apăra împotriva invadatorului, Kremlinul pierde peste 30.000 de soldați pe lună, dintre care 23.000-24.000 sunt uciși, iar restul sunt răniți „grav”.

Cifra reală, sugerează Zelenski, ar putea fi chiar mai mare. „În total, este un număr foarte mare. Înseamnă că (n.r. Rusia) nu câștigă războiul”, subliniază el. Ucraina a pierdut și ea personal militar, dar într-o măsură mai mică.

Războiul Moscovei poate părea blocat, dar distrugerile sale continuă, iar în ultimele luni și-a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene, cu scopul aparent de a-i teroriza pe cei care nu sunt implicați în luptă.

Un atac recent a implicat 73 de rachete și 656 de drone. Optsprezece persoane au fost uciși în Kiev și Dnipro. Potrivit primarului capitalei, rușii folosesc în mod deliberat muniții cu dispersie în zonele construite.

Un militar al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei lansează o dronă pentru un zbor de patrulare de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, iunie 2026. Credit line: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

„Sunt izolați, sunt singuri”

Săptămâna trecută, Zelenski i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Rusiei, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt acestui teribil conflict. Putin a respins însă oferta, calificând scrisoarea drept „nepoliticoasă” și afirmând că pretențiile teritoriale ale Rusiei – regiunea Donbas și două provincii din sudul Ucrainei – rămân neschimbate. El a insistat că forțele ruse avansează pe toate fronturile, spunându-le: „Continuați să lucrați, fraților.”

Poziția lui Putin i-a determinat pe unii observatori să se întrebe dacă acesta suferă de iluzii sau dacă este alimentat cu informații eronate de către comandanții săi. Zelenski afirmă că aceste teorii sunt plauzibile, dar subliniază că „motivul pentru care minte nu contează”.

Putin, adaugă el, a mințit despre război încă de la început, susținând că era necesar să ocupe teritoriul ucrainean pentru a „salva” vorbitorii de limbă rusă. Minciunile sale sunt un liant, folosit pentru a „uni” diferite elemente ale societății ruse.

Pe scena internațională, Rusia a suferit recent mai multe înfrângeri politice, pierzându-și influența în diferite țări, inclusiv în Azerbaidjan, iar eforturile sale de a sprijini candidații pro-Kremlin în Moldova și Armenia au eșuat.

„Sunt izolați în interiorul Europei și față de Statele Unite, de asemenea. Așadar, sunt singuri”, spune Zelenski.

Președintele ucrainean în timpul unei vizite de lucru în Regatul Unit, unde se întâlnește cu oficiali britanici, 8 iunie 2026. Credit line: PRESIDENT OF UKRAINE/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

De la Donald Trump la Regele Charles

Donald Trump și-a început al doilea mandat în 2025, afirmând că va pune capăt războiului. În interviul său, Zelenski a lăudat cu prudență eforturile diplomatice ale SUA, în ciuda întâlnirii tensionate din Biroul Oval, a summitului de vara trecută din Alaska dintre Trump și Putin și a reducerilor ajutorului american pentru Kiev.

„I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte. Se joacă cu dumneavoastră, cu Casa Albă”, spune Zelenski, adăugând că le este recunoscător americanilor pentru „sprijinul puternic” acordat țării sale.

Președintele Ucrainei recunoaște însă că atenția Washingtonului s-a îndreptat spre Orientul Mijlociu, după declanșarea războiului cu Iranul. El observă cu nostalgie că Kievul – spre deosebire de aliații SUA din Golf și de Israel – nu a primit niciodată un volum atât de mare de arme și rachete.

Din 2022, însă, Ucraina s-a transformat într-o superputere în domeniul dronelor, devenind un centru de producție militară și inovare. Cea mai importantă armă de care Ucraina duce lipsă în prezent sunt rachetele Patriot fabricate în SUA, singurele capabile să doboare rachetele balistice rusești.

În cadrul unor discuții recente la Londra cu liderii europeni, Zelenski a reînnoit apelul de a „închide” spațiul aerian al Ucrainei și a cerut sprijin pentru a transforma forțele mobilizate într-o armată de contract în stil european.

Deși recuperarea Crimeii rămâne o posibilitate îndepărtată, atacurile ucrainene cu drone distrug constant infrastructura logistică și critică a peninsulei. Zelenski explică faptul că scopul acestor lovituri la mare distanță este de a-i face pe ruși să simtă realitatea conflictului:

„Victoria în acest război va fi atunci când societatea rusă va recunoaște că războiul este îngrozitor, că războiul este o tragedie nu pentru cineva, undeva, ci pentru ei înșiși. Și cred că acesta este momentul decisiv.”

Vladimir Putin, fotografiat pe 15 aprilie în timpul unei ședințe cu oficialii ruși responsabili de economie, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Jumătate din anturajul lui Putin vrea pace

În spatele ușilor închise, oligarhul rus Roman Abramovici s-a deplasat în secret la Kiev pentru discuții cu Zelenski. Președintele ucrainean afirmă că i-a transmis ferm lui Abramovici că nu va renunța niciodată la regiunea Donbas, așa cum dorește Moscova.

Referindu-se la această întâlnire, Zelenski explică: „Cred că în anturajul lui Putin există oameni de diferite orientări. Jumătate dintre ei vor să continue acest război. Cealaltă jumătate vrea să-l oprească. Și cred că oamenii din mediul de afaceri înțeleg că economia Rusiei se află într-o situație teribilă. Este foarte aproape de colaps.”

Interviul a fost acordat cu puțin timp înainte ca Zelenski să se întâlnească cu Regele Charles, cu care a dezvăluit că are o relație caldă și de încredere. Liderul ucrainean a menționat că monarhul l-a îndemnat pe Donald Trump în trecut să sprijine Ucraina.

Întrebat dacă suveranul britanic ar putea vizita într-o zi Kievul, Zelenski a zâmbit și a dat din cap cu entuziasm: „Ucraina îl iubește pe Majestatea Sa. Mi-ar plăcea foarte mult să-l invit la Kiev. Poate chiar anul acesta. Nu știu cum stau lucrurile din punct de vedere al securității, dar, desigur, vrem să-l vedem.”