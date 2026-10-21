„Sunt multe cazuri de violență în școli, dar nu se anunță pentru a nu se distruge prestigiul instituției”. Ce spune profesorul care cere protecție legală pentru dascăli

„Frica mea este că ceea ce s-a întâmplat în școala din Bistrița se putea întâmpla și în școala noastră”, spune Petruț Rizea, învățătorul care a lansat în august o petiție pentru protejarea profesorilor împotriva agresiunilor și amenințărilor. Demersul său a strâns 20.000 de semnături.

Într-un interviu pentru Totul Despre Mame, profesorul vorbește despre cazurile de intimidare care nu ajung să fie cunoscute, despre preocuparea unor școli de a-și proteja prestigiul și despre măsurile care ar putea preveni noi incidente violente.

Petruț Rizea este învățător la Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” din București, absolvent al Facultății de Psihologie din cadrul Universității din București și redactor al publicației Gazeta de Stâlpeni. În activitatea sa didactică organizează inclusiv ateliere de educație media și întâlniri în care elevii învață despre siguranța pe internet. Recent, a lansat o petiție prin care solicită autorităților să introducă măsuri concrete de protejare a personalului din educație.

În august 2026, după ce o învățătoare din județul Dâmbovița a fost agresată de părinții unui elev, Petruț Rizea a lansat petiția „Niciun profesor singur în fața violenței. Cerem protecție legală pentru personalul din educație”. Prin acest demers, solicită protecție penală expresă pentru profesorii amenințați sau agresați în exercitarea profesiei, asistență juridică și psihologică pentru victime, modificarea procedurilor privind violența școlară și un mecanism național de raportare a agresiunilor.

Atacul recent din Bistrița, în care o profesoară și un elev de 12 ani au fost răniți, readuce în atenție problemele semnalate prin petiție. Petruț Rizea spune că profesorii sunt uneori lăsați să gestioneze singuri situații pentru care nu au pregătirea și sprijinul necesare, iar unele conflicte nu ajung să fie cunoscute public. Consideră că școlile au nevoie nu doar de reguli mai clare, ci și de personal specializat, consilieri școlari și o colaborare mai bună cu părinții.

„Ce s-a întâmplat la Bistrița se putea întâmpla în toate celelalte școli, oriunde”

Ați lansat petiția în august, iar după atacul din Bistrița ați relansat-o. Ce v-a determinat să faceți acest lucru?

Petruț Rizea: Frica mea e că ceea ce s-a întâmplat în școala din Bistrița se putea întâmpla și în școala noastră. Noi am fost un caz fericit, că nu a fost la noi. Dar, la fel, se putea întâmpla în toate celelalte școli, oriunde.

Internetul acesta și modul de radicalizare, conținutul extremist pe care copiii îl găsesc, informațiile pe care nu le pot înțelege pot ajunge să îi determine să facă lucruri de genul acesta. Poate pentru afirmare, pentru a-și impune ei locul și așa mai departe. Sunt foarte periculoase.

Tocmai de aceea vorbesc mereu, și la webinarii, și pe unde mă mai duc, despre importanța controlului parental asupra telefonului, adică să nu îi dăm copilului telefonul și pur și simplu să îl lăsăm cu el.

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