Sunt pierderi de zeci de milioane de euro anual în economia naţională din cauza evenimentelor sportive retransmise ilegal, spune ANCOM. „Fenomenul e însă mult mai extins”

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că facilitează dialogul interinstituţional pentru combaterea pirateriei privind conţinutul audio-video, instituţia organizând o reuniune de lucru despre combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct. Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual.

ANCOM a organizat joi o reuniune de lucru cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi ai Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), având ca temă combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct, scrie News.ro. La întâlnire au participat şi reprezentanţii unora dintre televiziunile din România, precum cele aparţinând grupurilor Pro, Antena, Digi, Naţional, Prima.

Discuţiile s-au purtat pe marginea Recomandării (UE) 2023/1018 a Comisiei Europene, care încurajează cooperarea între autorităţile naţionale relevante, titularii de drepturi şi intermediarii online pentru prevenirea şi combaterea eficientă a pirateriei online, cu respectarea deplină a prevederilor legale aplicabile.

„Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual. Fenomenul este însă mult mai extins, vizând toate tipurile de conţinut audio-video, de la seriale, filme, emisiuni şi până la concerte sau evenimente sportive difuzate în direct”, arată ANCOM.

Pe parcursul discuţiilor, participanţii au analizat posibile mecanisme de colaborare instituţională pentru identificarea şi blocarea rapidă a retransmisiilor ilegale, consolidând astfel eforturile autorităţilor de a proteja drepturile de proprietate intelectuală şi de a asigura un mediu online echitabil şi sigur.

ANCOM a recomandat autorităţilor prezente la discuţii luarea în considerare a rolului autorităţilor relevante în identificarea şi semnalarea conţinutului ilegal specific domeniului lor de activitate şi apelarea la mecanismul instituit prin normele existente.