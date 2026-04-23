„Sunt un produs al speranței”. Un mesaj rostit la București de un jurnalist originar din Trinidad și Tobago

Speranța nu e niciodată pasivă, presupune întotdeauna acțiune, crede jurnalistul și trainerul media Mikhael Simmonds. Originar din Trinidad și Tobago, jurnalistul care locuiește azi în New York a vorbit pentru HotNews despre motivele de optimism pe care le avem astăzi.

„Nu cred că oamenii din Caraibe erau vreodată deznădăjduiți, asta nu era o opțiune. În Trinidad, dacă cineva îți spune că nu ești în stare de nimic, îi răspunzi: „Păi și ce vrei să fac, să mor?!”. Dacă nu vrei asta, atunci singura variantă este să faci ceva pozitiv sau constructiv. Aș spune că este o cultură a rezilienței și există părți bune și părți rele în asta, ca să fiu sincer. Dar ce altceva te-ai aștepta să facem?! Să abandonăm și să murim? Nu, cultura noastră spune: <<Fă ceva! Ești aici, acum, ce se întâmplă nu e ideal. Fii realist cu privire la ce se întâmplă, dar fă ceva>>”, povestește Mikhael Simmonds.

Mi-a rămas în minte ceva ce a rostit luna trecută, pe scena conferinței „The Power of Storytelling, organizate de Asociația Media DoR la București: „Sunt un produs al speranței”.

Cu greu și-ar fi putut închipui, de pildă, înaintașii lui Simmonds că un urmaș de-al lor va ajunge astăzi pe o scenă dintr-o țară europeană și va fi aplaudat de oameni veniți din toată lumea. „Au lucrat însă pentru asta. Nu spuneau: <<Vreau să muncesc doar pentru ziua de azi sau pentru mâine>>. Voiau ceva mai mare decât ei înșiși. Atunci când spun că sunt un produs al speranței sau că toți suntem, mă refer la o promisiune făcută înainte de a ne naște, pentru ceva mai presus de noi”, crede Simmonds.

