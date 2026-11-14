„Suntem încă în picioare”. Regele Charles a glumit cu Elton John de ziua lui. Ce melodii a ales monarhul la 78 de ani

Regele Charles al III-lea și-a sărbătorit sâmbătă ziua de naștere, dar și 50 de ani de la înființarea fundației sale caritabile, printr-o apariție în podcastul lui Elton John.

Ediția specială a emisiunii Rocket Hour a artistului britanic, difuzată sâmbătă, chiar de ziua monarhului, pe Apple Radio, marchează jumătate de secol de existență a organizației King’s Trust, potrivit The Guardian. Episodul a fost înregistrat luna trecută la studiourile Apple Music din Londra.

În dialogul cu Elton John, în vârstă de 79 de ani, Regele Charles a inclus pe lista sa celebrul hit al artistului, I’m Still Standing, amintind de momentul în care cântărețul a interpretat piesa la gala din 1986 organizată la împlinirea a 10 ani de la lansarea fundației.

„Cu siguranță, la 40 de ani de la acel concert remarcabil, noi și fundația suntem încă în picioare”, a glumit Regele Charles.

„Eu acum stau jos, totuși”, a răspuns cu umor Elton John.

„Cu mici bucăți care mai cad pe ici, pe colo. Știu că aceasta este o problemă teribilă pe măsură ce îmbătrânim”, a replicat monarhul.

Momentul în care monarhul glumește cu Elton John poate fi urmărit mai jos, de la minutul 1:25.

Ce melodii a ales Regele Charles

În emisiunea Rocket Hour, invitații își prezintă propriul playlist, iar Regele Charles a ales piese ale unor artiști asociați cu fundația sa.

Întrebat ce cântec are o semnificație aparte pentru el, Regele Charles a ales piesa All You Need Is Love a trupei The Beatles.

„Ei bine, cu siguranță nu poate exista nimic mai plin de semnificație decât iubirea”, a spus el, amintind de interpretarea melodiei la concertul organizat pentru Jubileul de Aur al reginei Elisabeta a II-a, alături de Paul McCartney, Rod Stewart, Joe Cocker, Phil Collins, Brian May și Eric Clapton.

Pe lista monarhului s-a aflat și piesa Feeling Good, în versiunea trupei Muse, dar și piesele unor nume sonore precum Phil Collins (In the Air Tonight), Rod Stewart (Handbags and Gladrags), Tina Turner (Proud Mary), Bob Dylan (Gotta Serve Somebody) sau Lenny Kravitz (It Ain’t Over ’Til It’s Love), alături de artiști mai tineri, precum Raye (Joy) sau Calvin Harris și Rag’n’Bone Man (Giant).

La rândul său, Elton John a ales piesa Hound Dog a lui Elvis Presley, povestind că mama lui cumpăra câte un disc în fiecare vineri, iar ascultarea acelei melodii l-a determinat să își urmeze cariera muzicală.

„A fost cea mai plăcută și nostalgică călătorie prin unele dintre numeroasele momente muzicale de vârf ale ultimei jumătăți de secol”, a spus Regele Charles despre participarea la emisiune.