Super tranzacția de miliarde de dolari care va redefini piața media a fost atacată în justiție de 11 state din SUA, un conflict cu tentă politică

State precum California, New York, Arizona și Minnesota se opun planului Paramount de a cumpăra Warner Bros, spunând că tranzacția ar afecta cinematografele și distribuitorii de televiziune, ducând la creșterea prețurilor pentru consumatori și la scăderea competitivității salariilor pentru angajați, scrie Reuters.

California și alte 11 state au intentat un proces pentru a bloca achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount, o tranzacție în valoare de 110 miliarde de dolari, susținând că aceasta ar crea un gigant media cu puterea de a majora prețurile în industria cinematografică și de televiziune.

De asemenea, acestea au solicitat o măsură provizorie pentru a bloca imediat fuziunea, pe durata desfășurării procesului antitrust.

Procesul, intentat la tribunalul federal din Oakland, amenință să blocheze eforturile directorului general al Paramount, David Ellison, un aliat al lui Donald Trump, de a transforma compania sa într-un rival major al Netflix și Disney.

State precum New York, Arizona și Minnesota au susținut că tranzacția ar afecta cinematografele și distribuitorii de televiziune, ducând la creșterea prețurilor pentru consumatori și la scăderea competitivității salariilor pentru angajați.

„După această fuziune, pentru fiecare dolar generat de filmele lansate pe scară largă în cinematografe și de canalele de cablu de bază din această țară, compania rezultată în urma fuziunii va încasa mai mult de un sfert”, au afirmat statele în proces, adăugând: „Pe scurt, această fuziune ar crea un gigant media”.

Paramount a declarat că procesul denaturează legislația antitrust stabilită și se bazează pe o interpretare eronată a concurenței din industria divertismentului.

Politică, nu doar economie

Criticii achiziției au afirmat că legăturile politice ale Paramount au facilitat aprobarea acordului luna trecută de către Departamentul de Justiție al SUA.

Tatăl directorului general al Paramount, David Ellison, miliardarul Larry Ellison, cofondator al Oracle, a cultivat relații cu președintele republican Donald Trump.

Toți procurorii generali ai statelor implicați în proces sunt democrați.

Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a declarat: „În ciuda faptului că autoritățile federale de reglementare au aprobat fără ezitare această înțelegere nefavorabilă, noi luăm atitudine pentru a proteja familiile, întreprinderile mici și industria cinematografică din Oregon”.

Pentru unii democrați, legislația antitrust a devenit, de asemenea, o modalitate de a combate administrația Trump, atunci când consideră că aceasta permite corporațiilor să-și exercite influența.

Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New Mexico și Washington s-au alăturat, de asemenea, procesului.

„Trump susține o economie aranjată”, a declarat luni procurorul general al Californiei, Rob Bonta, în cadrul unei conferințe de presă, citând cazuri antitrust importante soluționate de Departamentul Justiției (DOJ), inclusiv un caz împotriva companiei de organizare de concerte Live Nation.

Ce spun criticii tranzacției, ce promite Paramount

Aplicarea legislației antitrust a fost folosită și pentru a combate problemele care îi deranjează cel mai mult pe alegători în ultimii ani, liderii politici americani folosind legea concurenței pentru a valorifica frustrarea legată de creșterea vertiginoasă a costului de trai și pentru a aborda sentimentul negativ generalizat față de marile corporații.

Tranzacția Paramount nu face excepție. Angajații din Hollywood au criticat dur tranzacția, temându-se că aceasta va afecta locurile de muncă.

Proprietarii de cinematografe s-au opus, îngrijorați că aceasta ar duce la o scădere a numărului de filme.

Dacă tranzacția ar fi finalizată, Paramount ar controla 27% din piața de distribuție a filmelor proiectate pe ecranele din toată America, 30% din distribuția filmelor de mare succes și 27% din piața canalelor de cablu de bază, au afirmat statele.

Paramount și Warner Bros concurează pentru cele mai bune date de lansare și ecrane în mii de cinematografe din toată țara, au afirmat statele. Fără această concurență, cinematografele și spectatorii s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari, au susținut statele.

În mod similar, distribuitorii de televiziune cu plată și abonații acestora se bazează pe concurența dintre cele două companii, care împreună ar controla canale importante precum CNN, MTV, HGTV, Cartoon Network și Nickelodeon.

Paramount a declarat că tranzacția îi va permite să producă mai mult, nu mai puțin, după ce va reduce cu 6 miliarde de dolari cheltuielile legate de infrastructura redundantă, marketing și posturile corporative. Ellison a promis că studiourile de film combinate vor lansa 30 de filme pe an.

Statele au calificat acest angajament ca fiind imposibil de pus în aplicare și au afirmat că, chiar dacă compania și-ar respecta promisiunea, ar fi totuși în măsură să majoreze prețurile și să scadă calitatea după fuziune.

Acestea au afirmat că fuziunea ar avea un efect de undă asupra economiilor statelor, afectând zeci de mii de scenariști, actori, echipe de filmare și alți profesioniști.

Posibile costuri pentru Paramount

Pronunțarea unei hotărâri cu privire la pretențiile statelor ar putea dura câteva luni, ceea ce va provoca o întârziere care ar putea genera costuri de sute de milioane de dolari pentru Paramount.

Paolo Pescatore, analist la PP Foresight, a declarat că acțiunea în justiție intentată de state reprezintă „un obstacol major și, probabil, cea mai credibilă amenințare de până acum la adresa achiziției Warner Bros. Discovery de către Paramount”.

El a afirmat că întârzierile ar fi costisitoare chiar și în cazul în care Paramount ar câștiga în cele din urmă.

Paramount s-a angajat să plătească aproximativ 650 de milioane de dolari sub formă de comisioane acționarilor Warner Bros. Discovery în fiecare trimestru, în cazul în care tranzacția nu se finalizează înainte de luna octombrie.

Compania a declarat că întârzierile ar putea-o obliga să renegocieze finanțarea tranzacției, ar putea genera incertitudine cu privire la cotația acțiunilor sale sau chiar ar putea anula tranzacția în totalitate.

Cazuri similare din ultimii ani au avut nevoie, în medie, opt luni până când un judecător a ajuns la o hotărâre, conform unei analize realizate de Reuters asupra cazurilor recente de fuziuni la nivel federal.