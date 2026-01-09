SuperLga: Laurențiu Vlăsceanu a revenit la Unirea Slobozia

Tribuna la un meci jucat acasă de Unirea Slobozia. Foto: Facebook / AFC Unirea 04 Slobozia

Tânărul jucător Laurențiu Vlăsceanu a revenit la echipa de fotbal Unirea Slobozia, sub formă de împrumut de la FCSB, a anunțat clubul ialomițean.

Laurențiu Vlăsceanu fusese împrumutat în prima parte a sezonului la UTA Arad, cu care și-a reziliat contractul, conform Agerpres.

Vlăsceanu a ajuns deja în cantonamentul din Antalya și a efectuat primul antrenament alături de colegii săi.

Vlăsceanu este al treilea transfer anunțat de Unirea în această iarnă, după mijlocașii Alexandru Albu (Chindia Târgoviște) și Teodor Lungu (Petrocub Hîncești).

Totodată, Unirea Slobozia s-a despărțit de mijlocașii Florin Purece (plecat la Metaloglobus) și Jekob Jeno, neocaledonianul reziliindu-și de comun acord contractul înainte de termenul scadent.