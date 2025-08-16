SuperLiga: Acuzat că a greșit pregătirea fizică la FCSB: „A recunoscut și el”

Etapa a 6-a din SuperLiga propune în ultima zi a săptămânii un meci extrem de interesant. Derby-ul rundei va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca duminică pe Arena Națională.

Roș-albaștrii dau semne că-și revin după un start de sezon complet ratat, atât pe plan european, cât și intern, iar unul dintre oamenii arătați cu degetul este Thomas Neubert (44 de ani), preparatorul fizic al echipei, relatează Digi Sport.

Conform sursei citate, germanul din staff-ul tehnic al roș-albaștrilor nu ar fi gestionat așa cum trebuie sosirile jucătorilor în cantonamentul de vară derulat la Apeldoorn, în Olanda.

„Din ce am înțeles eu de la oameni care au acces pe la FCSB, și pentru Neubert ar fi fost o mare problemă faptul că nu a știut să administreze, și el a recunoscut chestia asta, nu a știut cum să administreze faptul că mulți dintre jucători au venit în perioade diferite. A avut practic de integrat patru cicluri de jucători care nu au venit în același timp. De aceea vedem că într-un meci e bun Cisotti, în alt meci vedem că e bun Miculescu, pentru că mult prea mulți nu sunt acolo unde trebuie”, a spus jurnalistul Emanuel Roșu în studioul emisiunii Liga Digi Sport.