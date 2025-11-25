SuperLiga: Andrei Nicolescu a anunțat cât va lipsi Alexandru Musi de pe teren: „Problemele au apărut în cantonamentul naționalei”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că Alexandru Musi va lipsi între 4 și 6 săptămâni, din cauza problemelor acuzate în cantonamentul naționalei U21 a României.

Acuzată că staff-ul naționalei ar fi ignorat durerile semnalate de Musi, FRF a explicat în urmă cu trei zile că testele medicale la care a fost supus acesta nu au indicat vreo problemă.

Alexandru Musi va lipsi 4-6 săptămâni

„Nu e niciun schimb de replici. Noi am decis că e mai bine pentru toată lumea să ducem discuția asta în privat. Am venit în întâmpinarea acestui lucru (n.r. comunicatului emis de FRF) și voi avea o întălnire oficială pentru a discuta detaliile astea.

Cert e că Musi e OUT între 4 și 6 săptămâni din cauza unui chist de sânge și a unei rupturi musculare, care au avut loc în cantonamentul echipei naționale”, a spus Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Ajuns la Dinamo în vară, de la rivala FCSB, Musi a marcat 5 goluri și a livrat 3 pase decisive în 17 partide disputate în tricoul alb-roșu.

Până la finalul anului, echipa antrenată de Zeljko Kopic mai are programate meciurile cu Oțelul Galați (SuperLiga), Farul Constanța (Cupa României), FCSB, Metaloglobus și UTA Arad (toate în campionat).

Ce scria FRF despre situația medicală a lui Alexandru Musi: