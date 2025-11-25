SuperLiga: Andrei Nicolescu a anunțat cât va lipsi Alexandru Musi de pe teren: „Problemele au apărut în cantonamentul naționalei”
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că Alexandru Musi va lipsi între 4 și 6 săptămâni, din cauza problemelor acuzate în cantonamentul naționalei U21 a României.
Acuzată că staff-ul naționalei ar fi ignorat durerile semnalate de Musi, FRF a explicat în urmă cu trei zile că testele medicale la care a fost supus acesta nu au indicat vreo problemă.
Alexandru Musi va lipsi 4-6 săptămâni
„Nu e niciun schimb de replici. Noi am decis că e mai bine pentru toată lumea să ducem discuția asta în privat. Am venit în întâmpinarea acestui lucru (n.r. comunicatului emis de FRF) și voi avea o întălnire oficială pentru a discuta detaliile astea.
Cert e că Musi e OUT între 4 și 6 săptămâni din cauza unui chist de sânge și a unei rupturi musculare, care au avut loc în cantonamentul echipei naționale”, a spus Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Ajuns la Dinamo în vară, de la rivala FCSB, Musi a marcat 5 goluri și a livrat 3 pase decisive în 17 partide disputate în tricoul alb-roșu.
Până la finalul anului, echipa antrenată de Zeljko Kopic mai are programate meciurile cu Oțelul Galați (SuperLiga), Farul Constanța (Cupa României), FCSB, Metaloglobus și UTA Arad (toate în campionat).
Ce scria FRF despre situația medicală a lui Alexandru Musi:
- Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;
- Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;
- Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.
- Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;
- După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;
- Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;
- Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus.