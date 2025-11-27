SuperLiga: Antrenorul Rapidului, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm că meciul de la Cluj a fost un accident”

Antrenorul FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că echipa sa trebuie să demonstreze cu FK Csikszereda că înfrângerea cu CFR Cluj (scor 0-3) din etapa precedentă a fost un accident, relatează Agerpres.

„Venim după o înfrângere, așa că toți așteptăm acest meci cu nerăbdare. A fost o înfrângere dureroasă pentru că nici ca joc nu am arătat bine. Tot timpul trebuie să demonstrăm, iar acesta e un moment prielnic pentru asta. Venim după înfrângere și trebuie să demonstrăm cu Csikszereda că meciul de la Cluj a fost un accident”, a spus el.

Gâlcă susține că formația din Miercurea Ciuc a făcut progrese substanțiale față de începutul campionatului.

„Întâlnim un adversar care se lupta pentru a acumula puncte, dar acum vedem că a crescut în joc și a început să obțină rezultate pozitive. Au schimbat și ei sistemul de joc, deci sunt mult mai bine decât la începutul campionatului. Avem nevoie de un meci bun, cu o atitudine bună și de o victorie. Cu siguranță vor fi schimbări în echipă, pentru că vine și meciul de Cupă, pe care ne dorim să-l câștigăm”, a menționat tehnicianul.

„Presiune este tot timpul, indiferent de locul pe care îl ai în clasament. Pentru că îți dorești să câștigi și atunci trebuie să fie o presiune pozitivă. Ne dorim să câștigăm meci cu meci și, după aceea, putem să vorbim și de alte lucruri”, a adăugat Gâlcă.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația FK Csikszereda Miercurea Ciuc, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a SuperLigii.