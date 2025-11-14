SuperLiga: Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid București

Meciul de fotbal dintre Rapid București și CFR Cluj, disputat în etapa a 9-a a play-off-ului, pe stadionul Arena Giulești, 19 mai 2025. FOTO: Alex Nicodim / imago sportfotodienst / Profimedia

CFR Cluj a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la Rapid București, din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, au fost puse în vânzare. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, de la ora 20:30.

Achiziționarea biletelor se poate face fie fizic, la casele de bilete din Gruia, fie online, exclusiv prin intermediul platformelor bilete.ro și bilete.cfr1907.ro.

Prețurile biletelor pentru meciul CFR Cluj – Rapid:

Galerie CFR – 20 lei

Tribuna 2 – 40 lei

Tribuna 1 – 45 lei

VIP B – 145 lei

Sky Lounge – 265 lei (mâncare și băutură incluse, experiență VIP)

Business Lounge – 570 lei (business networking, mâncare și băutură premium incluse, acces într-un lounge privat)

Programul caselor de bilete de la stadion: Joi, 20 noiembrie: 12:00 – 17:00 / Vineri, 21 noiembrie: 12:00 – 17:00 / Duminică, ziua meciului: 14:00 – 20:30

„În toate zonele din stadion, pentru meciurile disputate în Gruia, copiii au nevoie de bilet indiferent de vârstă! După cum știți, sectorul 52 a devenit FAMILY ZONE. Astfel, la un bilet achiziționat de un adult (atât online, cât și de la casele de bilete) se poate achiziționa, cu valoare 0, un bilet pentru copil, exclusiv în sectorul 52.

Tichetele achiziționate online pot fi scanate la turnicheți și de pe telefonul mobil! În acest caz, vă rugăm să descărcați biletul, în prealabil, de pe adresa dumneavoastră de email! În schimb, biletele achiziționate de la casele de bilete si abonamentele vor trebui prezentate fizic la turnicheți si nu vor mai putea fi scanate de pe telefonul mobil”, se arată în comunicatul clubului ardelean.

Înainte de această partidă, CFR Cluj se află pe locul 12 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Rapid ocupă prima poziție, cu 35 de puncte.