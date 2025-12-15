SuperLiga: Baiaram, criticat de Țicleanu pentru gestul pe care l-a făcut la schimbare: „El dă din buze”

Universitatea Craiova a câştigat şi la Sibiu, s-a apropiat de liderul Rapid, dar Ştefan Baiaram a ajuns iar în centrul atenţiei, într-un mod care i-a adus critici, scrie Orange Sport.

Universitatea Craiova a câştigat, în deplasare, cu FC Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 20-a din Superliga României. Golurile au fost marcate de Al Hamlawi (16′) şi (Baiaram 31′).

La finalul meciului, formaţia olteană a fost lăudată de Aurel Ţicleanu, unul dintre cei mai importanţi componenţi ai ”Craiovei Maxima”. Totuşi, acesta avea aşteptări mai mari din partea echipei sibiene, la debutul antrenorului Dorinel Munteanu.

”Craiova a făcut ce trebuia să facă. A avut motoarele turate pe la jumătate şi s-a desprins la 2-0. În repriza a doua a oprit de tot motoarele. Probabil s-au gândit la meciul de la Atena. Au jucat mult mai realist.

Țicleanu către Baiaram: ”Ar trebui să dai un exemplu”

De asemenea, experimentatul analist sportiv a comentat gestul lui Ştefan Baiaram, care a plecat direct la vestiare după ce a fost schimbat, în minutul 55, cu Monday Etim.

”Vreau să-i transmit un mesaj. Te cheamă Baiaram, ai un rol important în echipă. Ar trebui să dai un exemplu. El dă din buze, e clar că este nemulţumit.

Te saluţi cu jucătorii de pe margine, faci parte dintr-o echipă. Nu ştiu, aşa ne supărăm, apoi la interviu spune: ”Sunt prea multe meciuri şi drumul e lung”. Care lung? Să fie mai atent la lucruri de genul”, a adăugat Ţicleanu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova, cu 37 de puncte, ocupă locul patru în clasament, iar FC Hermannstadt este penultima, a 15-a, cu 12 puncte.