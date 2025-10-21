Sari direct la conținut
SuperLiga: Care au fost vedetele etapei a 13-a
Cristian Manea. FOTO: Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 13-a, potrivit lpf.ro:

Farul Constanța – FC Argeș Pitești 0 – 0, Ionuț Vînă (Farul)

FC Universitatea Cluj – FC Botoșani 0 – 2, Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani)

Universitatea Craiova – AFC Unirea Slobozia 3 – 1, Ștefan Baiaram (Universitatea)

FC Metaloglobus București – FCSB 2 – 1, Cornelis Ubbink (Metaloglobus)

UTA Arad – SC Oțelul Galați 0 – 4, Andrezinho (Oțelul)

Dinamo – FC Rapid 0 – 2, Cristian Manea (Rapid – FOTO)

FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 – 2, Soufiane Jebari (FK Csikszereda)

FC Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj 1 – 0, Denis Radu (Petrolul)

