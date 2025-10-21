SuperLiga: Care au fost vedetele etapei a 13-a
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 13-a, potrivit lpf.ro:
Farul Constanța – FC Argeș Pitești 0 – 0, Ionuț Vînă (Farul)
FC Universitatea Cluj – FC Botoșani 0 – 2, Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani)
Universitatea Craiova – AFC Unirea Slobozia 3 – 1, Ștefan Baiaram (Universitatea)
FC Metaloglobus București – FCSB 2 – 1, Cornelis Ubbink (Metaloglobus)
UTA Arad – SC Oțelul Galați 0 – 4, Andrezinho (Oțelul)
Dinamo – FC Rapid 0 – 2, Cristian Manea (Rapid – FOTO)
FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 – 2, Soufiane Jebari (FK Csikszereda)
FC Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj 1 – 0, Denis Radu (Petrolul)
INTERVIURILE HotNews.ro